Rendimento médio do cearense em 2019 foi o maior em sete anos

O último ano foi responsável pelo maior avanço no rendimento médio mensal do cearense desde 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador divulgado, ontem, apontou uma quantia de R$ 1.561 pagos, em média, para cerca de 5,4 milhões de pessoas (60,1% da população que possuía algum tipo de renda na época).

"De 2012 a 2014, aqui no Estado do Ceará, o rendimento médio real de todas as fontes ficou estável, variando apenas 0,6% (de R$ 1.404 para R$ 1.413). Em 2015, contudo, a estimativa cresceu 2,2% e passou a ser de R$ 1.444. Em 2016 e 2017, o comportamento foi de queda (1,7%) e de retomada do crescimento (3,4%), seguida por relativa estabilidade entre 2017 e 2018, quando passou de R$ 1.467 para R$ 1.483; em 2019, alcança (R$ 1.561), variando 5,3% em relação ao ano anterior", detalha nota técnica do IBGE.

Quando ainda não se vivia a realidade da pandemia, o Estado estava entre os rendimentos medianos, uma vez que "Rio Grande do Norte registrou o maior valor (R$ 1.758), seguido por Pernambuco (R$ 1.630) e Sergipe (R$ 1.605), enquanto o menor foi verificado no Maranhão (R$ 1.223)".

Outras fontes

Os rendimentos vindos de "aluguel e arrendamento" foram os que representaram maior média mensal no último ano, de acordo com o IBGE, somando R$ 1.870. "O crescimento dessa categoria de rendimento entre 2018 e 2019 foi de 18,0% e de 63,2% em relação a 2012", diz a nota.

"A pensão alimentícia, doação ou mesada de não morador totalizavam, em media, R$ 432, valor 12,8% maior que o estimado para 2018 e 3,3% maior ante 2012. Por fim, as pessoas que declararam possuir outros rendimentos, além dos já citados, recebiam R$ 388, em media. Essa estimativa diminuiu ante 2018 (3,5%), entretanto teve alta de 9,0% frente a 2012. O valor dos outros rendimentos foi maior no Rio Grande do Norte (R$ 557) e menor em Sergipe (R$ 345)".