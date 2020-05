Regras de lockdown geram mais dúvidas entre empresas da Capital

Implementado em todo o estado do Ceará na segunda quinzena de março e renovado oficialmente na última terça-feira (5), o decreto de isolamento social que estabelece regras para o funcionamento de algumas atividades empresariais, entre elas o comércio, ainda confunde o setor, fazendo com que empresas abram as portas sem poderem. Com o lockdown (protocolo que estabelece o bloqueio total de determinada região) em Fortaleza a partir desta sexta-feira (8), o problema pode ser agravado.

Isso porque o comércio diz que não houve uma orientação detalhando pontos, como o drive-thru ser permitido ou não às empresas que não são do rol de serviços essenciais. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, lembra que o setor apostava, inclusive, no drive-thru como mais uma estratégia para tentar contornar os impactos econômicos da pandemia.

Dois dias após a publicação dos decretos estadual e municipal (este último que entra em vigor hoje, 8), em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o governador Camilo Santana esclareceu que o drive-thru para atividades não-essenciais estará proibido com o novo decreto, já que o documento no Diário Oficial do Estado não traz qualquer menção sobre o tema.

"Isso seria mais uma estratégia para o Dia das Mães, mas a lei está posta e nós temos que atender. E não podemos divergir. Agora, continuaremos participando do grupo de trabalho do governo para no momento certo, dentro de toda a segurança, podermos reabrir", diz o presidente da CDL Fortaleza. Questionado, Assis Cavalcante afirmou que nas reuniões esses pontos não foram detalhados ao comércio.

Funcionamento irregular

Nesta semana foi possível encontrar estabelecimentos descumprindo a determinação de fechamento do comércio não-essencial no Centro da Capital. Em outros casos, lojas de serviços não-essenciais funcionavam em esquema de drive-thru, mas provocando pequenas aglomerações em torno das portas semi abertas.

Sobre isso, Assis pontua que o comerciante que abre mesmo diante da determinação "está errado". "Não deveria estar aberto", diz, acrescentando que a orientação transmitida aos associados de áreas não-essenciais é consonante com o que estabelece o decreto de isolamento social.

A reportagem buscou junto ao governo do Estado o número de negócios multados por funcionamento irregular desde o início do decreto, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, corrobora que a orientação aos associados é de que cumpram o decreto e pontua que as lojas que contrariam a lei "fazem concorrência desleal com as que não abrem". "Nós somos legalistas. Qualquer entidade séria não pode ser guarda-chuva de qualquer empresa que não cumpra a legislação", afirma.

Cid Alves frisa que as interpretações do decreto ainda são difusas, citando que itens como o material de construção está incluso na essencialidade em outras partes do País e, no Estado, não é.

"E se na casa de uma pessoa queimou um disjuntor? Ela fica sem energia? A comida que está na geladeira estraga? E se uma telha quebra?", diz. "E mais: tem coisa que não pode ser entregue por um motoqueiro", ressalta. De acordo com Cid Alves, advogados do Sindilojas e de outras entidades representativas de setores impactados pelo decreto estão avaliando e interpretando pontos do documento.

Debate

Apresentado à questão, o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Júnior, reforça que as reuniões com o comércio são para tratar da montagem de um plano de retomada para que, no momento ideal, as empresas possam voltar a operar. "Não estamos discutindo nada do decreto", ponta o secretário do Estado, arrematando que "o decreto ficou claro".

'Lockdown'

O secretário de Saúde, Dr. Cabeto, que vem sendo convidado da classe empresarial desde o início da pandemia no Estado, resolveu assumir o termo "lockdown" para as regras mais rígidas em Fortaleza. "Estado e Município saíram com uma proposta de distanciamento social rígido. Entenda-se lockdown na cidade de Fortaleza. Essa que é a visão", disse durante coletiva. "Ninguém gosta de fazer lockdown, ninguém gosta de interferir na vida das pessoas. Mas, como estratégia, está bem fundamentada. O próprio ministro da Saúde assumiu que em algumas regiões do Brasil vai ser necessária esse tipo de restrição", acrescentou.

MPCE recomenda aos shoppings não fazer drive-thru

Com o lockdown que entra em vigor em Fortaleza hoje (8), o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu recomendação aos shoppings de Fortaleza e Região Metropolitana para quem não operem em sistema de drive-thru.

Os sistemas drive-thru já tinham sido cancelados pelos estabelecimentos após o endurecimento das determinações de isolamento social. E o governador Camilo Santana já tinha informado que os esquemas de drive-thru não poderão ser mais realizados a partir de hoje.

O documento também é direcionado aos municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia e Maracanaú, por meio de seus agentes fiscalizadores, que segundo o Decon devem coibir a realização das referidas práticas comerciais.