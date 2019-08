''Reforma tributária promete simplificação; aplicação preocupa

Duas propostas de reforma tributária tramitam no Congresso Nacional atualmente. Uma na Câmara, outra no Senado. E ainda se aguarda o envio de mais um projeto, por parte do Governo Federal. Em todas elas, o que se promete é a simplificação dos tributos e uma redução na carga tributária.

Ainda é cedo para saber se os textos serão transformados em um só ou se somente algum deles prevalecerá. O que é consenso é a urgência para sua aprovação. Apesar disso, o interesse pelo assunto está limitado aos políticos e economistas, dizem especialistas.

O grande problema, segundo o advogado e professor universitário Hamilton Sobreira, é a complicação. "Parece que o Direito Tributário foi feito para seres iluminados conseguirem entender", critica. "O grande objetivo da reforma tributária é simplificar isso".

As duas propostas em tramitação trazem a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Na verdade, é uma unificação de tributos federais, estadual e municipal. O Governo, por sua vez, trabalha com a ideia de unificar apenas os federais com o Imposto de Valor Agregado (IVA). Em outras palavras, é a simplificação dos impostos.

O desafio, segundo Sobreira, que também é conselheiro estadual da OAB Ceará, é a forma como a mudança, uma vez aprovada, será executada. "O ser humano é muito bom para criar ferramentas, porém não possui a mesma habilidade para aplicá-las. A gente só vai saber realmente quando ocorrer a aplicação", pondera.

Além da emenda constitucional que mudará muitos pontos da legislação atual, ainda será necessária a criação de uma agência para regular a captação dos recursos. "Muito possivelmente uma autarquia nacional administrada pela União, pelos estados e pelos municípios", destaca.

Carga tributária

Com o IBS, explica, a expectativa é que a alíquota resultante da junção dos tributos atuais fique em torno de 25%, em que "quem arcaria com esse custo seria o consumidor final, que já é quem arca com o custo dos tributos indiretos, como é o exemplo do ICMS sobre a energia elétrica", diz Hamilton Sobreira. Isso, contudo, não é garantia de que a carga tributária sofrerá redução.

Congresso

O tema será abordado, hoje (31), em um congresso nacional que reunirá em Fortaleza grandes autoridades do Direito Tributário. Organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), o evento trará discussões sobre a relação entre o fisco e o contribuinte e outros temas.

"Um dos temas mais importantes é a educação fiscal. Tanto para o lado dos agentes públicos, auditores, quanto por parte dos contribuintes", ressalta Hamilton Sobreira, um dos organizadores do evento.