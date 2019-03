Realização de corridas de rua cresce 12,8% no Ceará em 2018

A realização de corridas de rua se transformou em um negócio que movimenta o comércio e também o turismo no Estado. No ano passado, foram realizadas 44 corridas de rua no Ceará, 12,8% a mais que em 2017, quando aconteceram 39 eventos, segundo informações do portal Corredores de Rua do Ceará. Neste ano, cerca de 30 corridas já estão confirmadas.

O segmento é tendência em todo o País, onde o número de participantes cresceu 50% nos últimos seis anos, segundo relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No Ceará, o mercado começou a se dinamizar há cerca de dois anos. "Em 2018, foram tantas corridas que isso nos chamou atenção", destacaa Sílvio Moreira, articulador regional do Sebrae-CE.

De acordo com Moreira, o ano passado foi um período de grande visibilidade para o segmento, e projetos de capacitação voltados a esse mercado já estão sendo idealizados pela instituição. "É um segmento que, devido ao crescimento, com certeza nós vamos trabalhar fortemente na profissionalização".

Dedicação exclusiva

Algumas empresas que atuam na organização de corridas decidiram investir exclusivamente neste nicho do mercado. "Nós iniciamos nosso negócio com parte de locação de estruturas, de palco, som, essas coisas. Depois começamos a realizar as corridas. Nosso mercado é 80% dedicado ao esporte e às corridas. Então decidimos investir só nesse segmento", explica Ricardo Ramalho, empresário e dono da RR Esportes e Eventos.

A empresa deu um salto em 2018, chegando a crescer 150% tanto no volume de corridas realizadas como em faturamento, com a organização de, pelo menos, 13 eventos. Para 2019, eles esperam superar a marca e já fecharam 15 corridas em vários municípios do Ceará, como Jericoacoara, Sobral, Mundaú, Canindé e Fortaleza. Além disso, a empresa está partindo para outros estados do Nordeste para expandir o negócio.

Investimentos

Com o destaque desse mercado, empresas de diferentes segmentos também começaram a investir em corridas para se reinventarem. "O mercado cearense não é muito favorável para entrar em eventos, nem todos acham que é um investimento, e sim custo. Hoje, por causa da procura de hábitos saudáveis, isso vem mudando. Nem sempre organizar a corrida é o melhor negócio. Às vezes, entrando como patrocinador, elas acabam atingindo um público bem maior", pondera Ramalho, que estima um gasto de R$ 100 mil reais para uma corrida para aproximadamente mil participantes.

A empresa especializada em eventos esportivos Nova Letra atua no setor há 10 anos. "Eu já era corredor e já conhecia muita gente desse ramo. Então decidir apostar em algo que pudesse me dar maior retorno financeiro", conta o empresário Fernando Elpídio.

O investimento necessário para organizar uma corrida, segundo estimativas do empresário, pode variar entre R$150 mil e R$390 mil, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas no evento. "Fortaleza superou Salvador (BA), que era a capital com maior volume de corridas por ano. Então, nós somos um dos destaques do Nordeste e do Brasil também", ressalta.

Oportunidades

Pequenas empresas do ramo de assessorias esportivas também têm apostado no mercado de corridas de rua para alavancar os negócios. O empresário e profissional de Educação Física, Alisson Breno, por exemplo, está iniciando a organização de sua primeira corrida de rua, que acontecerá neste ano, para 300 pessoas.

"Financeiramente, é um custo alto para organizar uma corrida. Tínhamos previsto um orçamento inicial de cerca de R$25 mil, mas os gastos já estão em torno de R$30 mil a R$40 mil, só para realizar o evento. A gente viajou bastante para outros estados para pesquisar tudo e evitar prejuízos", aponta.

Além disso, serviços como montagem, cronometragem, e segurança também são necessários para a organização das corridas. Algumas empresas que trabalham na produção da montagem de estruturas com essa finalidade, como a Marsom Soluções e Eventos, cresceram cerca de 20% em faturamento somente com o trabalho de organização de corridas de rua em 2018.

"No ano passado, nós montamos pelo menos 12 corridas. Uma corrida de médio porte, por exemplo, pode render R$20 mil pra gente. Depende muito, mas é um mercado bastante aquecido nessa área", afirma Marcelo Barros, proprietário da empresa.

Moda e acessórios

A procura dos cearenses pelas corridas de rua também aquece o ramo de confecção de camisas esportivas. Raulin Lima é um exemplo disso. Ele decidiu investir em confecção de camisas esportivas após observar esse aquecimento e, desde então, tem percebido um aumento crescente na demanda desses produtos.

Para ele, o mercado local é reduzido e ainda está se consolidando, por isso muitas empresas compram as camisas de fora, como de São Paulo, gerando um faturamento menor para os investidores locais. "Poucas empresas encomendam blusas de Fortaleza. A maioria ainda compra de São Paulo ou da China, mas nesse ano temos mais pedidos", comenta.

Lima aponta 2017 como um dos melhores anos para o segmento, quando teve um faturamento de aproximadamente R$ 50 mil. Em média, um kit com bolsa e camisa custa R$ 27, no atacado, com o material mais caro. "Tem gente que só se inscreve na corrida por causa do kit. O kit é muito importante, atrai as empresas e os corredores, então pra gente é mais lucro", declara.

Turismo esportivo

As agências de viagem já estão fechando pacotes de turismo para atrair corredores que desejam viajar a fim de participar das maratonas. A agência Nova Lisboa fechou no ano passado cerca de 40 pacotes locais e internacionais para eventos esportivos. No Ceará, são atrativas as corridas em Jericoacoara, Mundaú e Canoa Quebrada. Já os destinos internacionais mais populares são Chile e Argentina.

Conforme o boletim de tendências do Sebrae, as provas de corrida costumam acontecer aos fins de semana, às vezes com categorias divididas entre dias diferentes. Com isso, as agências costumam oferecer pacotes de três a sete dias. O preço médio, incluindo passagem, hospedagem e transporte, custa em média R$ 650. Para destinos internacionais, os preços dos pacotes giram em torno de R$ 2,9 mil, incluindo o traslado.