Queda no preço de combustíveis ainda não chegou às bombas no CE

A redução de 3% nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias nesta semana pela Petrobras ainda não impactou nos valores para os consumidores cearenses. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro da gasolina subiu 0,32% em um mês nos postos estaduais, sendo comercializado a R$ 4,699, na semana de 12 a 18 de janeiro, e a R$ 4,684, no período de 22 a 28 de dezembro.

Em Fortaleza, os preços ficaram estáveis no período de um mês, passando de R$ 4,680 (de 22 a 28 de dezembro/2019) para R$ 4,682 (de 12 a 18 de janeiro/2020), alta de apenas 0,04%.

Na comparação de janeiro de 2019 com igual período deste ano, o valor do combustível nos estabelecimentos do Ceará subiu 9,94%, passando de R$ 4,272 para R$ 4,697. Nos postos da Capital, a alta foi ainda maior, de 11,26%. Em janeiro do ano passado, a gasolina era comercializada a R$ 4,206, enquanto, no início de 2020, o preço já chegava a R$ 4,680 nos estabelecimentos de Fortaleza.

Para o consultor na área de petróleo e gás, Bruno Iughetti, os consumidores só devem sentir a redução feita nesta semana pela Petrobras apenas em algumas semanas. "Se houver outra redução no futuro, somando os 3% anunciados pela Petrobras, eu vejo que certamente teremos um desconto de aproximadamente 4% no combustível nas bombas", reafirma.

No dia 13 de janeiro, a estatal anunciou queda do preço da gasolina e do diesel, puxada pela redução do preço do petróleo no mercado internacional, ocasionado pelo o recuo das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, que acontecem há mais de uma semana.

Diesel

O diesel, que também sofreu redução de 3% nas refinarias, nesta semana, teve elevação em um mês para os consumidores. Segundo a ANP, o litro do combustível passou de R$ 3,870, na semana de 22 a 28 de dezembro de 2019, para R$ 3,953, no período de 12 a 18 de janeiro deste ano nos postos cearenses, configurando alta de 2,14% em um mês de vigência da pesquisa.

Na comparação de janeiro deste ano com igual período de 2019, o litro do combustível teve elevação de 6,68% e passou de R$ 3,694 para R$ 3,941 neste mês, em média.

Na sexta-feira (17), a associação que representa os caminhoneiros criticou o reajuste do piso mínimo de frete que ficou entre 11% e 15%. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) calcula que, para contemplar itens como desgaste de pneu, diária e alta do diesel, o reajuste deveria ser da ordem de 15% a 18%.

Etanol

Em um ano, o etanol também registrou alta nos preços médios. Enquanto em janeiro de 2019, o combustível era comercializado a R$ 3,468, neste mês já chegava a R$ 3,719, alta de 7,23%.

Em um mês, o etanol teve alta de 1,38%, passando de R$ 3,673 (de 22 a 28/12/2019) para R$ 3,724 (de 12 a 18/01/2020). Em Fortaleza, os preços subiram 1,39%, praticamente o mesmo registrado nos postos de todo o Estado.