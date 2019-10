Proposta pode beneficiar 9,7 mil cearenses na previdência privada

Os 9,7 mil investidores cearenses de previdência privada podem ser contemplados com uma legislação específica. Poucos dias antes da votação em segundo turno da proposta de reforma da Previdência, o presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Luís Ricardo Martins, afirma que o setor propõe a criação da Lei de Proteção ao Poupador Previdenciário (LPPP). O objetivo é fomentar e garantir proteção maior para essas operações.

As principais sugestões para a LPPP são tratamento tributário adequado e consistente à formação de poupança de longo prazo, oferta de renda continuada, incentivo aos planos coletivos de adesão voluntária - como forma de estimular a participação de pequenas e médias empresas - e a opção de saída, que obriga os trabalhadores a se manifestarem explicitamente quando não desejarem permanecer no sistema de aposentadoria.

Martins avalia como insuficiente a proteção atual conferida pelo poder público e pelas instituições privadas por meio da autorregulação. "Assim como existe legislação específica para proteger o consumidor, é preciso uma lei de proteção ao poupador previdenciário. A formação de poupança de longo prazo é capaz de gerar inúmeros benefícios sociais e econômicos para o Brasil".

A Abrapp também ressalta que o poupador tem direito a informações em relação à transparência, ao perfil de risco, à estratégia de investimento, aos custos dos serviços e à portabilidade.

A proposta, já apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em setembro, deve elevar a solvência do sistema, que é a capacidade de um fundo de pensão de honrar os pagamentos. "A taxa de solvência do Brasil atingiu 100%, superando Estados Unidos, Canadá e Reino Unido".

Atualmente, a média mensal de aposentadoria programada no País chega a R$ 6,2 mil, de acordo com a Abrapp. Os homens ainda representam a maior parcela, somando 64,6% dos investidores. Em relação à idade, os jovens estão cada vez mais se aproximando dos produtos de previdência privada. Apesar da faixa predominante na carteira ainda ser a de 35 a 54 anos (53,2%), aqueles com idade entre 25 e 34 anos também têm expressiva participação (24,7%) ante as demais faixas.

A rentabilidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), no primeiro semestre, foi de 6,94%. Considerando o longo prazo, a rentabilidade acumulada de 2003 a junho deste ano chegou a 790,44%, acima da meta para o período, de 569,80%.

Cenário local

O total de 9,7 mil participantes cearenses ativos corresponde àqueles que contribuem para o plano e ainda não recebem o benefício - das cinco fundações. Os investimentos somam R$ 6,91 bilhões, cerca de 0,73% do total no Brasil (R$ 940 bilhões).

Além dos participantes ativos, mais de 30 mil cearenses já são beneficiados, sendo 8,9 mil assistidos - que já usam o benefício de prestação continuada do plano, e 21,3 mil dependentes (familiares pensionistas, como viúvas e filhos).

Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte possuem, juntos, 22 entidades que somam mais de 34 mil participantes ativos e R$ 24 bilhões investidos.

*A jornalista viajou a convite da Abrapp