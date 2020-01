Promoções no começo do ano devem gerar alta de 4% no comércio

Quem não conseguiu aproveitar as promoções do varejo no final do ano passado tem mais uma chance no começo de 2020. Tradicionais para zerar estoques nesse período, as liquidações nas lojas de rua e nos shoppings prometem gerar uma impacto 4% superior ao registrado em janeiro de 2019. A projeção, segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Freitas Cordeiro, é feita em relação a janeiro deste ano e já indica a consolidação da recuperação econômica para o comércio. Contudo, essa movimentação deverá acontecer em um ritmo mais lento do que os empresários desejariam.

"Essas promoções já são uma medida consolidada no calendário, tanto que o consumidor já fica na expectativa. O lojista precisa limpar o estoque do final do ano, então alguns consumidores buscam itens de todo tipo. Alguns até procuram fazer compras, acredite, pensando nas decorações do próximo Natal", explicou Cordeiro.

Contudo, o impacto das promoções no começo de 2020 não deverá ser tão grande, já que essa queima de estoque está consolidada no calendários dos lojistas. A liquidação é vista como necessária para renovar as peças em segmentos estratégicos, como decoração e moda, por exemplo.

"A promoção não causa tanto impacto no comércio, porque já uma movimentação consolidada. A tendência é de recuperação econômica, mas não com números estonteantes, até porque antes você tinha resultados de 15%. Mas uma alta de 4% ante o ano passado é boa", disse Freitas.

O presidente da FCDL ainda afirmou, contudo, que, pelo resultados já apresentados, 2020 deverá ser um ano de recuperação. Segundo Freitas, o otimismo no comércio é encontrado em vários empresários no mercado local.

Promoções

Para atrair os consumidores, os centros comerciais da capital cearense estão promovendo descontos de até 70% e apostando em campanhas que irão sortear desde carros a apartamentos. Os shoppings também estão investindo na presença de influenciadores digitais para atrair clientes.

No Iguatemi, os produtos com desconto estarão marcados com uma etiqueta amarela. A promoção, que vai do dia 2 a 5 de janeiro, deverá gerar um crescimento de 20% em fluxo e vendas para este período. A perspectiva otimista é do superintendente do Shopping Iguatemi Fortaleza, Wellington Oliveira.

"O objetivo da liquidação Etiqueta Amarela é proporcionar oportunidade aos consumidores de encontrar diversos produtos com descontos e opções de pagamento atrativas, além de aumentar o fluxo de visitação e de vendas em ações que se diferem das datas tradicionais do varejo", comentou Oliveira.

Já no Shopping Parangaba, o período promocional irá do dia 15 ao dia 31 de janeiro, a campanha "Liquida Geral" deverá trazer descontos de até 70%, prometendo ofertas em diversos segmentos.

A ação contará com a participação das influenciadoras digitais Cris Moreira e Mariana Rosas, que irão compartilhar várias dicas de looks e ofertas em suas redes sociais e nos perfis do shopping. Lojas de roupas, calçados, acessórios, perfumaria e outras estão participando da promoção.

O Shopping Eusébio também promoverá um promoção, nomeada como "Mega Ação". O evento terá descontos de até 70% em mais de 30 lojas do empreendimento. Ao todo, serão mais de mil itens em oferta. A promoção irá dos dias 3 a 5 de janeiro. Segundo a direção do empreendimento, a expectativa é registrar uma alta de 40% na movimentação de clientes durante o período, além de um crescimento de 20% nas vendas das lojas participantes.

No RioMar, a primeira promoção de 2020 recebeu o nome de "Mega Saldão de Ano Novo" e irá dos dias 3 a 5 de janeiro. A direção do shopping informou que os descontos poderão chegar a até 70%. O evento será realizado nas dias unidades do Grupo JCPM: o RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy. Além disso, o RioMar Fortaleza sorteará 1 apartamento. Já no RioMar Kennedy, serão até duas chances de ganhar 2 carros. A cada R$ 100,00 em compras o consumidor pode trocar por 1 cupom para concorrer.

No Grand Shopping, a liquidação vai dos dias 9 a 19 de janeiro e promete oferecer descontos de até 70%.

Cuidados

Apesar dos descontos, a diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef), Darla Lopes, alertou para os cuidados na hora de comprar. É preciso avaliar a necessidade da compra e se o produto cabe no orçamento familiar para não iniciar o ano com dívidas em atraso.

"Não adianta querer aproveitar as promoções se você não conseguiu nem quitar as contas sazonais, que são os impostos, matrícula escolar, e seguros, por exemplo. Se eu conseguir quitar essas contas aí posso fazer as compras. E é importante lembrar que as dívidas prejudicam o bolso e a harmonia de um lar", disse.