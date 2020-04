Projetos de inovação e tecnologia ganham espaço no mercado

A crise gerada pelo novo coronavírus deverá impulsionar o desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação, favorecendo empresas que se destacam pela velocidade na execução de projetos e em mudanças de planos. Outro comportamento que deverá ser incorporado pelas empresas é a busca por soluções conjuntas para problemas que afetam o ambiente corporativo em geral.

"Uma maneira de você ser ágil é colaborar mais. E esse momento tem sido um catalisador para mudanças tecnológicas e para trazer inovação", disse Leonardo Framil, CEO da Accenture para Brasil e América Latina, durante live, promovida pelo Lide Ceará na tarde de ontem (16).

Para Framil, a atual crise dará um impulso maior para aquelas empresas que já atuavam no ambiente online e levará outras, que estavam fora, a esse segmento. "O espaço para ser inovador é absurdo. É um momento fantástico para as empresas poderem se reinventar, mesmo para aquelas que já estavam no e-commerce, porque o grande salto tecnológico já foi dado e a partir de agora teremos um grande salto de criatividade".

No evento, que discutiu oportunidades do mercado agora e no cenário pós covid-19, o sócio-fundador da ACNEXT Capital, Roger Ingold, alertou para a necessidade das empresas de preservar caixa, diante das incertezas relacionadas a quanto tempo ficarão paradas. "Muita gente vai sofrer, principalmente aqueles que estavam queimando caixa só para crescer", disse. "Vão sofrer aquelas que têm problemas de liquidez, mas a energia da inovação não vai parar e já tem muita gente se posicionando".

Conferência

O evento do Lide Ceará contou com a participação de Edson Queiroz Neto, Chanceler da Universidade de Fortaleza; Beto Studart, presidente do grupo BSPAR; Deusmar Queirós, presidente do conselho da rede de farmácias Pague Menos, e de Milene Pereira, gerente de Sustentabilidade do Grupo 3Corações.