Projeto tira dúvidas sobre Educação Financeira

Entender nossa relação com o dinheiro, como controlar os impulsos na hora de comprar, de que forma utilizar bem o cartão de crédito, o cheque especial e os financiamentos. Para muitas pessoas, essas ações do dia a dia representam um desafio – mas não impossível de ser vencido. Para ajudar a população a ter uma vida financeira saudável, o projeto Educação Financeira apresenta um vasto conteúdo, disponível em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares.

O projeto teve início na última segunda, dia 30 de março, com a publicação de um caderno especial no Diário do Nordeste. A edição aborda temas como mitos sobre educação financeira, os primeiros passos para criar um orçamento familiar, dicas para sair do vermelho entre outros temas. Além da palavra de especialistas, o conteúdo traz infográficos e relatos de pessoas que conseguiram organizar as contas e usufruem dos benefícios de uma vida financeira saudável.

Na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, o caderno especial vai abordar temas como os vilões do endividamento, como usar cartão de crédito, cheque especial e financiamento sem bagunçar o orçamento, entre outras orientações.

Conteúdos

Além dos cadernos especiais, uma página própria de Educação Financeira no site do Diário também publica semanalmente conteúdos novos sobre o tema, inclusive podcasts. Na TV Diário, quadros e reportagens especiais também estão sendo veiculadas. Nas rádios Verdinha e FM 93, uma série de dicas são transmitidas nos programas do Paulo Oliveira e Informassom, respectivamente.

“Acredito que, de posse das informações que preparamos, a população possa ter um equilíbrio financeiro, conhecer mais sobre o orçamento delas, gastar devidamente e também investir, fazer o dinheiro render”, afirma Armando de Oliveira Lima, editor do Núcleo de Negócios do Sistema Verdes Mares.

O projeto Educação Financeira conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Serviço:

Projeto Educação Financeira

De 30 de março a 24 de abril de 2020 nas plataformas do Sistema Verdes Mares