Procuradoria aprova inclusão de empresa em consórcio do Anel Viário

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) aprovou a inclusão de uma quarta empresa no consórcio responsável pelas obras da Rodovia Quarto Anel Viário. O processo agora está com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), que aguarda a indicação de um novo integrante pelas outras três componentes do consórcio para que se possa dar seguimento às obras.

A designação deve acontecer ainda no início da próxima semana, segundo o titular da SOP, Quintino Vieira. "Eles (representantes das empresas) vão apresentar essa nova empresa, e a SOP vai avaliar se aceita ou não", afirma.

A escolha de uma quarta empresa para o consórcio foi anunciada pela Pasta na última quarta-feira (29) em reunião com empresários e entidades convocadas pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), após mobilização para cobrar a retomada da obra.

A medida é uma resposta ao pedido de recuperação judicial da construtora Souza Reis em dezembro, que causou uma nova paralisação nas obras iniciadas ainda em 2010. "Para não ter de fazer uma nova licitação, solicitamos a inclusão dessa quarta empresa no consórcio, que passa a ser majoritário no lugar da Souza Reis", detalha.

Cronograma

Conforme previsão do superintendente, o Anel Viário deve ficar pronto entre agosto e outubro deste ano. Ele ressalta que um esquema de trabalho em três turnos será utilizado para dar mais velocidade ao andamento.

"A gente sabe que rodovia e chuva não se dão muito bem. Para não perder o ritmo, talvez tenhamos que acrescentar brita ao material, de forma a dar continuidade aos trabalhos com ou sem chuva", aponta Vieira.

A mudança no material deve gerar um aditivo no contrato, ainda sem valor definido. Até a conclusão, deverão ser investidos mais R$ 47 milhões no projeto. O superintendente ainda admite que, em dias de chuva forte, pode haver um pouco de prejuízo, que serão compensados com trabalhos no período da noite e aos sábados e domingos.

CE-155

Após demanda das indústrias do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a SOP designou equipe Taba-Buracos para recuperar a CE-155, que dá acesso ao Porto.

"Nós estamos recuperando o pavimento. Cerca de 70% já foi restaurado e esperamos concluir os 100% em até dez dias. Caso seja preciso, iremos deixar a equipe na região 24 horas por dia", ressalta Vieira.

Segundo previsão da superintendência, a duplicação da rodovia deve ficar pronta em dezembro deste ano. De acordo com o último relatório, apenas cerca de 15% das obras haviam sido executadas.