Previdência: Camilo dá um bom exemplo

Acertada - e rápida - a decisão do governador Camilo Santana de enviar ao Legislativo o pacote de projetos que reformarão a atual estrutura previdenciária do Estado do Ceará. Ela está em linha com a reforma aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. A idade mínima sobe de 60 para 65 para os homens e de 55 para 62 para mulheres. Hoje, o Governo estadual cearense gasta R$ 3,5 bilhões com o pagamento de aposentadorias e pensões, havendo um déficit de R$ 1,7 bilhão no orçamento da Previdência. Corajoso em alguns pontos da proposta e tímido em outros (uma eleição municipal vem aí), Camilo Santana é o primeiro governador a encarar seriamente a questão previdenciária.

Prioridades

Sustentado por 62% dos brasileiros que consideram seu Governo ótimo e bom (30%) ou regular (32%), o presidente Bolsonaro visita hoje a sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Reunir-se-á com a direção da entidade e com os presidentes de suas federações estaduais, dos quais receberá curta lista de obras federais prioritárias para o desenvolvimento econômico de cada Estado. O presidente da Fiec, empresário da mineração Ricardo Cavalcante, viajou ontem para Brasília, levando a sua lista, na qual estão incluídas a conclusão do Canal Norte do Projeto S. Francisco e da duplicação do Anel Viário, a duplicação da BR-116 no trecho de Pacajus a Boqueirão do Cesário e o Ramal do Rio Salgado, que encurtará em 100 quilômetros a viagem das águas do Rio São Francisco até o Castanhão. Até ontem à noite, não se sabia se a Transnordestina seria incluída na lista da Fiec. É que se trata de um empreendimento concedido à iniciativa privada, mais precisamente à Transnordestina Logística, do grupo CSN, com o qual a entidade da indústria do Ceará deve tratar diretamente.

Dificuldades

Como no Ceará prossegue - e já dura há sete anos - a crise hídrica e, ao mesmo tempo, impõem-se novas leis estaduais que ampliam as dificuldades para quem quer empreender na área da fruticultura, a Itaueira Agropecuária - uma das grandes produtoras de melão do País, com sede em Fortaleza - amplia sua área de produção no Piauí e na Bahia, onde produz também uva, melancia e mel. No Ceará, a empresa da família Prado produz pimentões coloridos sob estufas na Ibiapaba. No Rio Grande do Norte, produz camarão.

Antonio José melo, Fernando Cirino e Silvio e Victor Frota, sócios empreendedores do Terrazo Grand Shopping, a ser construído na junção da CE-040 com o Anel Viário, no Eusébio, sorriem: é grande a adesão dos lojistas ao projeto. É que, ao redor dele, há um público ávido por um grande centro de compras.

De um engenheiro com especialização na construção de estradas: do jeito que caminha a duplicação da CE-155, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém, "é coisa pra ficar pronta daqui a uns cinco ou mais anos". Ele revela: "Na sexta-feira, passei lá e só vi uma patrol em operação. Assim, não dá nem vai dar". O que fazer, então?