Prévia do PIB cearense sobe 2%

A economia do Ceará avançou 2,06% de janeiro a novembro de 2019, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR-CE), divulgado ontem (16) pela instituição financeira. O dado considera a série com ajuste sazonal e ficou acima da média observada na região Nordeste (0,57%).

Conhecido como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o índice também apresentou resultado positivo na comparação mensal. Em novembro ante outubro, ainda na série dessazonalizada, houve crescimento de 0,92%. Na comparação entre novembro de 2019 e igual período de 2018, o avanço foi ainda maior: 2,42%.

Com os resultados registrados no penúltimo mês do ano, considerando o trimestre de setembro a novembro, o índice que mede a atividade econômica local acumula alta de 0,75% na comparação com o trimestre imediatamente anterior (agosto, julho e junho).

Já em relação à igual trimestre de 2018, a economia cearense apresentou expansão de 1,53%.

Nos últimos 12 meses encerrados em novembro, o índice revela um avanço de 2,03% quando o período é comparado aos 12 meses imediatamente anteriores. No fim de dezembro, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) reajustou para cima a projeção para o Produto Interno Bruto do Ceará em 2019, de 1,34% para 1,59%.

Considerando os três primeiros trimestres de 2019, ainda conforme números do Ipece, a agropecuária é o setor de maior destaque, com crescimento de 4,51% no Valor Adicionado. Em seguida, aparece a indústria (1,43%) e o setor de serviços (1,33%).

Crescimento

No Nordeste, o índice registrou avanço de 0,36% em novembro ante outubro de 2019, considerando a série dessazonalizada. Na comparação entre novembro de 2019 e novembro de 2018, a alta foi de 0,49%. Nos últimos 12 meses até novembro, a média da Região cresceu 0,50%.