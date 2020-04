Pretensão de compra despenca durante a pandemia na Capital

Os graves efeitos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus provocou queda significativa do índice de pretensão de compra entre os consumidores fortalezenses. Na passagem de março para abril, a taxa despencou 18,1 pontos percentuais, passando de 40,6%, em março, para 22,5% neste mês, segundo estudo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE.

Segundo a pesquisa, as medidas de isolamento social decretadas pelo Governo para conter o avanço da pandemia alterou significativamente os hábitos de consumo da população, que passou a priorizar a compra de itens essenciais. Com isso, a demanda por bens de consumo duráveis desabou - em abril, apenas 31,7% mostraram disposição para comprá-los, muito menos que os 53% que disseram ter essa intenção no mês anterior.

Mas entre todos os indicadores calculados pelo IPDC, a maior queda foi registrada no número de consumidores fortalezenses que consideram que a situação financeira deles está melhor ou muito melhor que no ano passado - 70,2% disseram estar nessa situação no mês passado, proporção que desabou para 38% dos entrevistados em abril.

Expectativas

A pandemia e o isolamento social também provocaram forte queda do Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC), que recuou 25,1% em abril, comprimindo a marca de 116,2 pontos em março para 87,1 pontos neste mês, o pior da série histórica da pesquisa, iniciada em 2009. O segundo pior registro foi medido em setembro de 2017, de 90,5 pontos, no auge da crise econômica.

O pessimismo dos consumidores da Capital se reflete tanto no cenário econômico atual - representado pela queda do Índice de Situação Presente (ISP) de 110,4 pontos em março a 70,4 abril -, quanto dos próximos meses. O Índice de Situação Futura (IEF) caiu 19,3%, a 96,9 pontos. Porém, 40,3% acreditam que a situação financeira irá melhorar.

O cenário de pandemia e isolamento social fez despencar a intenção de compra dos fortalezenses em abril, que passaram a priorizar o consumo de bens essenciais