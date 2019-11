Prêmio Você Empreendedor 2019 homenageia empresas do Ceará

O Prêmio Você Empreendedor, idealizado pela Universidade de Fortaleza, por meio do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges), em parceria com o jornal Diário do Nordeste, reconheceu três empresas cearenses que obtiveram destaque em desenvolvimento econômico sustentável no cenário local. A cerimônia de entrega da comenda foi realizada na noite de ontem (13), no Teatro Celina Queiroz.

O intuito do projeto é fazer com que empreendedores gerem oportunidades de negócio até em momentos de crise. "É importante que eles inovem e criem outras estratégias para sobreviver em meio a essas oscilações econômicas e políticas do País. Nós desejamos que mais empresas possam investir em seus diferenciais, que vão além do produto ou serviço. É preciso ser excelente com o consumidor", destaca, Rogério Barros, idealizador do prêmio e professor da Universidade de Fortaleza, gestor do Eges.

Mirando as oportunidades, os empreendedores também podem criar negócios que tragam impacto ao ambiente que os rodeiam. "O empreendedorismo é um dos principais fatores de promoção do desenvolvimento econômico e social de um País. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em um negócio lucrativo", aponta Erick Picanço, diretor comercial do Sistema Verdes Mares.

Premiados

As empresas foram avaliadas em vários aspectos organizacionais, como Gestão Empresarial, Empreendedorismo, Boas Práticas de Responsabilidade Social e Ambiental e Capacidade de Inovação.

A premiação divide as organizações por tamanho, de acordo com as categorias determinadas pelo Estatuto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).

O vencedor da categoria Empreendedor Individual foi a Casa da Pesca, comandada pelo empresário Cláudio de Araújo. No melhor empenho no segmento de Microempresa, o título de primeiro lugar foi direcionado à NUTCC, da área de terapia comportamental, sob comando de Elane Barros Damasceno. Já a Central das Correias e Correntes, do ramo de manutenção industrial, foi reconhecida como melhor Empresa de Pequeno Porte (EPP), administrada por Josafa de Oliveira Souza.

Estímulo

O projeto atua por meio do conhecimento, com fascículos encartados no jornal Diário do Nordeste semanalmente, produção de conteúdo online, palestras com nomes de destaque no cenário nacional e premiação ao final.

Na ocasião, foi realizado um bate-papo com o empreendedor Severino Neto, diretor-presidente da rede Mercadinhos São Luiz. A mediação do evento ficou por conta do professor Wilson Linz, consultor técnico do Eges.