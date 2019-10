Preço da gasolina cai R$ 0,08 no Ceará

Os condutores conseguiram encontrar gasolina, em média, levemente mais barata neste mês nos postos de combustíveis do Ceará. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio no Estado reduziu em R$ 0,08 - figurando a R$ 4,57 - entre a semana dos dias 29 de setembro a 5 de outubro para o período de 20 a 26 de outubro.

Apesar do recuo nos valores, o preço médio estadual ainda é o quarto maior do Nordeste, atrás somente de Bahia (R$ 4,585), Piauí (R$ 4,608) e Rio Grande do Norte (R$ 4,632). A Paraíba foi a unidade federada com o menor valor médio da gasolina nesta semana no Nordeste, a R$ 4,277, segundo a ANP.

Mínimas e máximas

No Ceará, o município de Crateús registrou o preço médio mais caro do Estado, chegando a R$ 4,963. Já a menor média foi observada em Fortaleza, onde, em geral, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 4,543 o litro.

Dentro da Capital, é possível observar valores do combustível que vão de R$ 4,429 a R$ 4,69. O valor mínimo em Fortaleza, na última semana, foi registrado no bairro Conjunto Ceará, enquanto o máximo está em postos da Aldeota e Granja Lisboa.

Diesel

Ao contrário da gasolina, o preço médio do diesel no Ceará apresentou alta de 1,53% no período, chegando a R$ 3,903, de acordo com o levantamento da ANP. A alta, no entanto, pode ser interrompida nas próximas semanas, uma vez que a Petrobras reduziu o preço do diesel para as refinarias em R$ 0,03, configurando recuo de 1,5%. Esta foi a primeira alteração desde o último dia 19 de setembro.