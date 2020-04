Pouco acesso à tecnologia pode dificultar recebimento de auxílio

O pouco acesso a recursos tecnológicos observados na periferia pode acabar dificultando o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal a pessoas que têm direito a ele. De acordo com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Paolo Giuseppe Araújo, essa é uma das características do perfil de pessoas que têm buscado o Núcleo de Apoio Fiscal (Naf) da instituição de ensino para ter mais informações sobre o benefício.

À frente do projeto de tira-dúvidas sobre o cadastro para recebimento do auxílio emergencial, o professor explica que a população que busca desde o dia 15 esclarecimentos sobre o assunto - sobretudo os que fizeram nos primeiros dias - é composta por pessoas, em geral, de baixa renda e de baixa escolaridade, além de estarem em bairros de maior vulnerabilidade.

"Boa parte da demanda é relacionada ao preenchimento de informações. Por desconhecimento, muita gente preenche errado. Às vezes, a pessoa não consegue entender o que é aquela informação que o formulário de cadastro está pedindo", explica Araújo. Ele também lembra que, apesar de muito já ter se falado sobre o tema, ainda há diversas dúvidas sobre quem de fato tem direito ao auxílio emergencial.

Pessoas com dificuldade para manusear o aplicativo, às vezes por não possuir um dispositivo que possibilite o funcionamento eficiente dele, também buscam o Naf/Uece. "Nós começamos o projeto atendendo algumas localidades específicas, como Moura Brasil, Pirambu e Lagamar.

Com a ampla divulgação do projeto, expandimos o atendimento aos demais bairros", afirma o professor. Com a ampliação, o perfil e a demanda ficaram um pouco mais pulverizados.

Demanda intensa

Até agora, o projeto tem atendido diariamente entre 300 e 350 pessoas. Participam da iniciativa oito alunos que, supervisionados pelos professores, atuam no esclarecimento das dúvidas sobre o benefício. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (85) 2180-6449 de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A ligação é gratuita.

Ainda de acordo com o professor Paolo Giuseppe Araújo, o objetivo da iniciativa é justamente evitar as aglomerações nas agências bancárias e facilitar o acesso ao benefício por parte de quem mais precisa. "A gente tem o foco de tentar entender qual é o problema da pessoa para ajudar, acalmar e orientar na busca pelo benefício", destaca.

O serviço do Naf/Uece é realizado em parceria com o Grupo de Pesquisa sobre as Zonas Especiais e Interesse Social (LabZeis) do Laboratório de Gestão de Cidades (Lagic), vinculado aos Laboratórios Associados em Inovação e Sustentabilidade (Lais/Uece) e com o apoio do Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento (Idesco).

Cidadãos que têm direito ao auxílio emergencial encontram dificuldades para acessar o benefício por meio do cadastro no aplicativo. Iniciativa da Uece informa população e busca reduzir filas nas agências

Dúvidas

Os interessados em tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial podem ligar para o número (85) 2180-6449. O atendimento é realizado de segunda à Sexta-feira, das 8h às 18h.