Poder público concentra postos de trabalho de conservação 

O setor público no Ceará é responsável pela maior parte (66%) das contratações no setor de asseio e conservação. Com isso, a iniciativa privada acaba ficando com 44% dos empregos da área. Os dados são de uma pesquisa do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seacec). Ao todo, são contabilizados cerca de 71,5 mil empregos neste ramo em 2019.

Em 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados indicavam 68.286 funcionários de asseio e conservação. No setor público, as instituições estaduais são as principais empregadoras, com 25,1% do total. Nas de âmbito federal, o índice chega a 15,7%, seguidos pelos municípios, que empregam 15,2% da mão de obra.

A pesquisa da Seacec também aponta que pouco mais de um terço (36,6%) das 272 empresas do setor atua na seleção, agenciamento e locação de mão de obra. Serviços para edifícios e atividades paisagísticas respondem por outros 27,2%, e escritório e apoio administrativo (20,5%).

A sondagem foi realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE, com alcance de 95% das empresas filiadas no sindicato. “O Seacec disponibiliza palestras, simpósios e cursos de capacitação, sempre com foco na qualificação de empreendedores e colaboradores”, declarou o presidente da Seacec, Fabiano Barreira.



Entre as principais funções ofertadas pelo mercado, 70,2% são de serviços gerais e de zeladoria, seguidos por recepcionistas, atendentes e porteiros (56,9%), e serviços facilities (36,7%). Recursos humanos (31,9%) e tecnologia da informação (27,4%) completam a lista.

Crescimento



Segundo Barreira, “o setor está em franco crescimento, notadamente no setor privado”. A pesquisa foi realizada com foco no perfil das empresas, atuação de mercado e gestão dos recursos humanos.