Plano de cortes do Governo do Estado tenta economia de R$ 100 mi

De olho no impacto que a crise deflagrada pelo novo coronavírus deve causar na economia cearense, o Governo do Estado formalizou um plano de contingenciamento de gastos que espera alcançar uma economia de, no mínimo, R$ 100 milhões durante os próximos três meses. Elaborada pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Corgerf), a lista de cortes estima "racionalização de despesas" que variam de 50% a 70%, exceto na Secretaria de Saúde.

Revisão de contrato não inclui demissão de terceirizados

"O Estado já visualiza queda de arrecadação expressiva. O volume de operações diminuiu e as despesas vêm aumentando. Só neste mês (de março), foram R$ 245 milhões direcionados para a Saúde e nós só recebemos R$ 18 milhões do Governo Federal até agora. Realmente, o desafio é muito grande", afirma Fernanda Pacobahyba, titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Ela reforça que a medida apresentada pelo Governo do Estado, no último dia 2 de abril, tenta sanar as perdas do cofre estadual, pois a arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deve sofrer uma queda entre 20% e 30% já em abril, segundo estima a Sefaz.

"É algo bastante preocupante", alerta a secretária da Fazenda, ao destacar que o arrecadado com ICMS corresponde a 66% da arrecadação do Estado do Ceará.

Imprevisibilidade

Pacobahyba classifica ainda os próximos dois meses como imprevisíveis para o Estado. A explicação está nas previsões de que a contaminação pela Covid-19 atinja o maior número de brasileiros em abril caso as estratégias de isolamento social não tenham resultado expressivo.

E os efeitos do aumento da doença entre os cearenses têm reflexo direto na economia do Estado.

"Eu acho que ninguém tem como prever isso. Essa questão da curva (de contaminação), de estarmos na curva é algo que todo governo vem tentando acompanhar isso, e o próprio americano está sofrendo mesmo com o maior orçamento do planeta, já abriu trilhões, e não vai dar conta", analisa.

Apesar de as projeções estarem apontando para redução na arrecadação e pouco repasse, a secretária reforça ainda o que já foi dito pelo governador Camilo Santana, que "está direcionando todos os esforços para tudo aquilo que for necessário para combater esta doença".

Exceções

Pacobahyba, no entanto, observou que a rigidez da medida também tem limites, pautados pelo objetivo de conter a contaminação de cearenses pelo novo coronavírus. Então, já na próxima semana, o Corgerf receberá as demandas específicas de cada uma das 20 secretarias de Estado.

A ideia é não limitar ações estratégicas essenciais para manter pastas como administração penitenciária.

13º salário

Perguntada se, nos planos do Governo do Estado, já se pensava em adiantar as parcelas do 13º salário para antes de junho, quando tradicionalmente é pago o benefício aos servidores, Pacobahyba afirmou que precisa primeiro ver como a economia se comporta em abril e maio.

"A gente está praticamente vivendo um dia por vez. Abril vai ser um mês de fundamental importância no nosso orçamento. Porque essa crise tem velocidade extraordinária, os cenários mudam rapidamente, e a gente precisa de uma capacidade de adaptação muito grande", afirmou, voltando a mencionar a imprevisibilidade dos próximos meses para o fisco cearense.

O momento adequado para falar num possível adiantamento, segundo ela, deve ser em maio próximo.

Mas, buscando dar tranquilidade aos servidores, assegurou: "a gente tem uma continha separada onde estamos depositando os duodécimos do 13º para que tudo aconteça com a normalidade presente, mas abril e maio serão meses-chave pra gente".