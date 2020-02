Píer para escunas de passeio em Fortaleza será construído até junho

A possibilidade de Fortaleza ganhar um píer para as escunas que realizam passeios turísticos na orla da Beira Mar da Capital virou martelo batido. De acordo com o titular da Secretaria do Turismo do Município, Alexandre Pereira, o equipamento será construído pela Prefeitura e estará em funcionamento até o fim deste semestre. A decisão está em consonância com a proposta de fortalecer atividades relacionadas ao mar como estratégia para fortalecer o turismo local.

O píer ficará próximo à Estátua de Iracema, perto do Porto de Fortaleza. Pereira lembra que a localização do píer prevista nos planos de requalificação da Beira-mar de Fortaleza era no Espigão do Náutico, mas mudou após a Associação dos Veleiros de Fortaleza pedir para que os passeios continuassem saindo do local atual.

"Nós conversamos com o Prefeito Roberto Cláudio. Ele entendeu e nos pediu para fazer um projeto separado. Já estivemos na Capitania dos Portos e Marinha para estar com todas as licenças. Nós acreditamos que ainda este semestre a gente fará o píer", detalha o titular da Setfor. O orçamento para a construção ainda não foi revelado.

Fortaleza está sendo priorizada em um projeto do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) de fortalecimento do turismo náutico em capitais litorâneas, de acordo com Alexandre Pereira.

"Nós exploramos muito mal o turismo náutico. Estamos em contato com a Embratur para criar locais de mergulho na nossa orla e a gente não tem essa tradição. Tem muito para explorar do turismo náutico", explica o titular da Pasta municipal, acrescentando que a Barra do Ceará também deve receber a atenção da Prefeitura nesse sentido.

A meta é, até o fim da gestão atual, colocar em prática esses atividades de fortalecimento do turismo náutico. "Estive no mês passado com o presidente da Embratur, Gilson Machado. Nós vamos conversar com o pessoal das associações de mergulho para que eles nos indiquem esses locais apropriados para essa prática e a gente vai desenvolver essas atividades", detalha.

No próximo dia 6 de março serão recebidas as propostas de entes privados interessados na operação dos espigões da Avenida Rui Barbosa e Avenida Desembargador Moreira. O valor mínimo do contrato de concessão foi estipulado em pouco mais de R$ 4,1 milhões. Até agora, pelo mês três empresas demonstraram interesse em disputar o edital: uma das companhias é cearense, enquanto as outras duas são do Sudeste.

Impacto do Carnaval

Os turistas que vieram ao Ceará no período do Pré-Carnaval e do Carnaval 2020 gastaram, em média, R$ 2,5 mil por pessoa, segundo estudo da Secretaria do Turismo de Fortaleza. A maioria dos viajantes (88,44%) eram nacionais, enquanto 11,56% eram internacionais. Os meios de hospedagem mais utilizados foram os hotéis/flats (70,52%), seguidos pelas casas de parentes ou amigos (17,34%).