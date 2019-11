Personalização e cultura nordestina são novas apostas de negócios

Diante de um alto índice de desemprego e de tantas mudanças nas relações de trabalho, o empreendedorismo se tornou a saída e o meio de vida de cada vez mais pessoas. Em meio à maior concorrência, aliar o produto ou serviço a ser oferecido com a cultura nordestina pode ser a inovação que irá garantir o sucesso desses negócios, segundo especialista.

A avaliação é de Marcela Fujiy, co-fundadora da Be.Labs - aceleradora de ideias e negócios para mulheres -, no palco Grandes Encontros da segunda edição do Menos30 Fest, festival de inovação e empreendedorismo da Globo, na Universidade de Fortaleza.

"O nordestino tem essa garra, essa resiliência. E os negócios nordestinos se diferenciam principalmente pelo calor humano. Apesar de ter nascido em São Paulo, cresci na Paraíba e super me considero paraibana. O nordestino tem esse calor humano de se importar um com o outro, é um povo mais empático. Acho que é um diferencial que vai se destacar muito no futuro".

Tecnologia

Ela afirma que, em um mundo onde a Inteligência Artificial (IA) está tomando cada vez mais espaço e promete estar presente em praticamente todos os âmbitos nos próximos anos, investir em aspectos que a IA tem dificuldades é boa estratégia. "Tem duas coisas que são muito difíceis para a Inteligência Artificial: o viés (preconceitos concebidos da sociedade) e o senso comum. A empatia vem a ser um diferencial, um destaque para o produto ou serviço que você oferece", aponta Fujiy.

A especialista ainda destaca que é fundamental o empreendedor se importar com o que se propõe a fazer e com o cliente, para que deixe de ser só mais um produto ou serviço.

"É mostrar como a gente vive. O brasileiro, em geral, perde muito da cultura, a gente não dá muito valor, apesar de sermos muito ricos culturalmente. Em vários países, eles exploram isso, têm muito orgulho. No Nordeste, é raro as pessoas terem esse orgulho. Acho que a gente pode explorar isso, esse orgulho de ser cearense, de ser paraibano, de ser nordestino", ressalta.

Bolhas sociais

O pesquisador e especialista em análise de redes sociais, internet e sociedade, Pedro Lenhard, recorda a discussão sobre as bolhas sociais, amplificadas nas relações virtuais e as aplica no âmbito do empreendedorismo. Segundo ele, as bolhas podem ser benéficas a um negócio, uma vez que permitem a entrega de um produto mais direcionado e personalizado no momento em que seu público alvo se configura como uma bolha.

"A gente vê como exemplo o Facebook e redes sociais, que eles personalizam e moldam o conteúdo e direcionam mais informação, que é o produto deles, de acordo com a aprendizagem do usuário. Então, a gente pode fazer isso em menor escala também, que é entender qual o nosso público e que tipo de bolha eles estão e o que querem mais", diz.

Ao mesmo tempo, ele alerta que é preciso cuidado para não restringir a visão à própria bolha. "Elas (bolhas) atrapalham quando a gente não percebe que existem grupos e realidade diferentes da que estamos montando o negócio. Inclusive quando a gente está pensando em quem é o nosso público, para quem a gente está vendendo nosso produto ou serviço, a gente tem que botar em teste e fazer pesquisa para entender o que as pessoas querem. E não criar um grande projeto que pode não dar certo de primeira".