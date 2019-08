Peritos divergem sobre riscos de privatização de Serpro e Dataprev

A privatização das empresas públicas que atuam na área de processamento de dados, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), ainda divide a opinião de especialistas com relação à utilização dos dados dos contribuintes brasileiros.

A opinião de que a legislação brasileira já está preparada para punir e regulamentar o uso de dados contrasta com a perspectiva de que as informações processadas pelas duas estatais têm teor estratégico para o País, podendo afetar o nível de soberania da nação.

Para Marcos Monteiro, presidente da Associação de Peritos em Computação Forense (Apecof), existe um modelo claro de legislação para proteger a utilização indevida de informações dos cidadãos. Atualmente, um dos principais clientes do Dataprev, por exemplo, é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os serviços envolvem o tratamento de dados financeiros de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas. Apesar da relevância das informações, Monteiro acredita que a entrada de uma empresa privada na gestão de Serpro ou Dataprev não traria riscos à população brasileira.

"É importante deixar claro que existe uma gama de legislação que garante onde e como os dados devem ser armazenados. A lei geral de implementação de dados ainda pode gerar multas de mais de R$ 50 milhões às empresas que gerenciam dados que hoje são responsabilidade da gestão pública, considerando Serpro e a Dataprev", avaliou o presidente da Apecof.

A opinião de que a privatização não oferece riscos aos cidadãos é compartilhada por Rawlison Brito, CEO da Morphus, empresa especializada em cibersegurança.

"Acompanho o movimento da cibersegurança no Brasil há 20 anos e posso dizer que a privatização em si não coloca em risco os dados contidos nos cadastros e nos sistemas das duas empresas em questão ou quaisquer outras. Segurança da informação envolve aspectos mais complexos. Recentemente, foi divulgado pela imprensa brasileira uma possibilidade de exploração de informações em um banco público que não deveriam estar expostas sem que o titular permitisse. Portanto, independe", comentou Brito.

Lacunas

Contudo, Diogo Moyses, coordenador do programa de Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), ponderou que a privatização do Serpro e da Dataprev pode ocorrer durante uma "lacuna regulatória", o que "precisa ser evitado".

Moyses alertou que o Brasil ainda está estabelecendo um arcabouço regulatório que possa proteger a população de possíveis vazamentos de dados.

"A gente vai ter muito em breve uma autoridade nacional de fiscalização de gerenciamento de dados, mas a tendência é que essa autoridade terá de expedir uma série de regulamentos para criar um arcabouço regulatório sobre o tema. E essa privatização pode ocorrer antes de autoridade estar estruturada e da lei de proteção de dados ter saído, o que deve acontecer", explicou Moyses.

Além disso, o coordenador do programa de Direitos Digitais do Idec defendeu que os dados processados pelas duas estatais têm caráter estratégico para a soberania do País.

"Nós vimos com muita preocupação a privatização das empresas de informação, em especial a Dataprev, porque ela gerencia os dados de mais 30 milhões de beneficiários do INSS. São dados estratégicos e que têm impacto real na vida das pessoas. Nos últimos anos, nós temos assistido vazamentos de dados de beneficiários de forma bastante preocupante. Eles estão parando nas mãos de atravessadores e agentes do mercado financeiro, que têm tido posturas abusivas", relatou Moyses.

Estruturas

Atualmente, Dataprev e Serpro somam mais de 800 servidores no Estado, mas esse número poderá ser reduzido durante o processo de desestati-zação das empresas. Segundo uma fonte interna do Serpro, a empresa já confirmou que o escritório em Fortaleza, assim como outros oito pelo Brasil, deverá ser fechado. Ficariam apenas os centros de comando, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Além disso, todas as unidades menores do Serpro no País seriam fechadas. No Ceará, isso representaria a saída de cerca de 600 funcionários. A fonte ainda comentou que privatizar o Serpro e a Dataprev pode trazer prejuízos estratégicos também, uma vez que uma empresa privada teria acesso aos bancos de dados de valores de benefícios de aposentadoria em todo o País, por exemplo.

Caso as empresas que adquirirem Dataprev e Serpro tenham liberdade para operar essas informações, a população poderia enfrentar riscos de privacidade.

