Pecnordeste recebe projetos de tecnologia para produtores rurais

Tecnologias que promovem o reúso de água no semiárido e a economia de energia podem tornar o Ceará e o Nordeste mais competitivos ante outras localidades brasileiras. Projetos voltados para a otimização da atividade no campo são o principal destaque do 23º Seminário Nordestino de Pecuária (Pecnordeste).

Além dos nove projetos de tecnologia voltados para o semiárido, pela primeira vez o evento abre espaço para a apresentação de trabalhos científicos. São 83 produtos sobre suinocultura, bovinocultura, caprinovinocultura, equinocultura, avicultura, alimentação animal, aquicultura e pesca e apicultura.

"O diferencial do Pecnordeste este ano é a oferta de diversas alternativas em inovação tecnológica. Recebemos 103 propostas para selecionarmos esses 83 trabalhos", explica Flávio Saboya, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), uma das entidades responsáveis pela promoção do seminário.

Reúso de água

Um dos projetos apresentados no evento busca solucionar o problema de baixa ou nenhuma disponibilidade de água para a produção agrícola, além da ausência de saneamento básico rural, com a proposta de coletar, tratar e utilizar o esgoto na produção agrícola. "A nossa esperança é que o evento atraia ainda mais novas ideias e modificações para as nossas atividades", frisa Saboya.

Outros destaques do evento são a realização de palestras, cursos, mesas redondas, mostra fotográfica, espaço gastronômico e a entrega da Medalha do Mérito Rural Prisco Bezerra. Entre os escolhidos para receber a honraria está a atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina.

De acordo com Flávio Saboya, a titular da Pasta tem se mostrado aberta às problemáticas da região Nordeste e atenta às potencialidades locais. "A ministra está extremamente sensível à problemática do Nordeste, principalmente do semiárido", reforça. Tereza Cristina falaria das ações e projetos do governo para o Nordeste, de acordo com o presidente da Faec, mas precisou se dedicar à tramitação do PLN 4/19, que trata do Plano Safra 2019/2020.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esteve no Estado no início deste ano para acompanhar cadeias produtivas importantes para a Região. Durante a visita de Tereza Cristina ao Ceará, o setor agropecuário apresentou as demandas locais mais urgentes, entre elas, a necessidade de um projeto que estimule e norteie o desenvolvimento do semiárido da Região.