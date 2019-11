Partiu Mercado: personalidades orientam sobre empregabilidade

Numa iniciativa do projeto Partiu Mercado, promovido pelo Diário do Nordeste, no próximo sábado (30), três palestras vão orientar jovens que estão planejando sua jornada profissional ou em busca de colocação no mercado de trabalho. Além de painéis com especialistas, o evento contará com oficinas de currículo, banco de vagas e, claro, orientação sobre empregabilidade.

Entre as palestras programadas, “Seis Sabedorias que Transformam” será proferida pelo advogado e ator Haroldo Guimarães, integrante do elenco de Cine Holliúdy, no Centro Universitário Fametro –Jacarecanga.

Também estão previstas as palestras “Quero trabalhar! Como preparar minha carreira profissional?”, com a professora e consultora de Recursos Humanos Fabiana Lira, no Cuca Barra; e “Coragem para ser estranho”, com o empresário e palestrante Wladson Sidney, no Cuca Mondubim.

“Quando as pessoas assumem a sua estranheza, tornam-se notáveis. A responsabilidade aumenta, mas a notoriedade também. Quando assumo a minha capacidade de ser estranho, a minha notoriedade acaba sendo interessante, porque traz essa percepção de quem sou, do que sou capaz de fazer”, ressalta Sidney.

Para ele, o termo ‘estranho’ é utilizado para características que causam sensação de incômodo. “Estranheza está muito mais voltada para coisas que você faz fora do convencional, do que para algo que é feio. Estranheza não necessariamente é algo que transforma o profissional em alguém esquisito”, argumenta.

Notáveis

Entre os cases de sucesso que serão mencionados nas palestras estão nomes como Leonel Messi, Pabllo Vittar, Tatá Werneck, Latino, Mike Tyson, entre outros. “São exemplos de pessoas que assumiram sua estranheza e hoje são referências nas áreas nas quais atuam, nas atividades que realizam”, afirma o empresário. Ele ainda detalha que, no caso da Pabllo Vittar, por exemplo, ela assumiu sua forma diferente de ser, diante de toda a crítica e preconceito.

Haroldo Guimarães, por sua vez, deve dividir com os participantes do evento como direcionou suas carreiras: a de advogado e a de ator. Deve explicar como construiu sua jornada, lembrando vivências importantes em todas as fases de sua vida, além de falar sobre como chegou às “Seis Sabedorias”: ser quem você é, na sua essência; ser a melhor versão de você mesmo; não se sabotar; acreditar nas coisas que você está fazendo hoje; surfar na onda que está acontecendo para você agora; se adaptar e conectar os objetivos familiares com os profissionais – que transformaram sua vida.