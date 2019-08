Participação da construção e agropecuária é menor no Ceará

O Ceará apresenta um perfil muito semelhante ao restante do Brasil no desenvolvimento das empresas por setores da economia, no entanto, demonstra ter uma participação bem menor na construção civil e na agropecuária. Com dados repassados com exclusividade ao Diário do Nordeste, a Neoway, empresa especializada na análise de big data, revelou um panorama das empresas no Ceará até o fim do primeiro semestre de 2019, com predominância clara do comércio em todas as regiões.

No estudo, a Neoway apontou que o Estado tem 549.654 empresas ativas e 509.672 baixadas, sendo que 43,13% delas - quase metade - atuam no setor de comércio. Os outros segmentos do setor de serviços somaram, no Estado, outros 42,17% do total.

A parcela é razoavelmente igual ao perfil registrado em todo o País, onde os serviços representam 48% do total das empresas, enquanto o comércio acumula 33% do mercado nacional. No entanto, no Ceará, a participação de empresas dos setores da agropecuária (0,53%) e construção civil (4,8%) possui "um certo distanciamento" em relação ao Brasil, segundo apontou o relatório. Na média nacional, as empresas de construção civil representam 7% do total, enquanto as de agropecuária somam cerca de 4% do mercado como um todo.

Representatividade

O cenário é representado também pela distribuição dos ramos de atividade. O estudo revelou que as principais áreas de atuação no Ceará são varejo (56%), serviços diversos (15,75%), serviços de alojamento e alimentação (11,36%), bens de consumo (8,42%), e serviços administrativos (8,23%). Quando a comparação é feita em relação ao País, o top 3 continua sendo varejo (47%), serviços diversos (18%), serviços de alojamento e alimentação (12%). Contudo, a indústria da construção aparece entre os cinco principais ramos de atividade, com 11%.

Concentração

A análise dos dados também apontou que a Capital cearense e a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), representando o desenvolvimento do Estado, concentram um parcela substancial do número de empresas. Ao todo, Fortaleza conta com 70,76% de todas as empresas do Ceará, representando 301.072 negócios na Região Metropolitana. O segundo município com maior participação de empresas é Juazeiro do Norte, com 6%.

Caucaia (5,6%), Maracanaú (4,6%) e Sobral (3,4%) completam a lista. Entre as macrorregiões do Ceará, na sequência da RMF, vem o Noroeste, se destacando com 64.408 empresas no interior.

Análise

Luana Grandino, gerente da área de Customer Success da Neoway

Conforme indicado nos estudos enviados, no Ceará há uma predominância de empresas no setor de comércio com 237.406 empresas cadastradas como ativas. O segundo setor mais representativo olhando para o estado em geral é o de serviços, com 232.538 empresas também ativas. Apesar de serem os mais representativos, não significa que possuem os maiores lucros, respectivamente. Percebemos que apesar do comércio possui maior área de abrangência, o setor de serviços está na frente na questão de faturamento, sendo o setor que mais fatura do estado. Todos os setores apresentam predominância das empresas que possuem de 1 a 5 funcionários. Sim, é normal, capitais possuírem maiores concentrações de empresas e faturamento. Assim como no Ceará, São Paulo também apresenta grandes concentrações na mesorregião macro metropolitana de São Paulo, com 349.666 empresas e faturamento concentrado na faixa de 81K a 360K com 40%. Assim como também em SC, onde sua capital, Florianópolis, possui uma grande concentração de empresas, são 85.313 de um total de 849.638. O restante se encontra distribuído por município.

Cláudia Buhamra professora da Feaac da UFC

Quando a gente analisa empresa e fatores de sucesso, a gente tem olhar macroambiente e micro ambiente. No macro, a gente passou por um tempo de recessão, de crise e percebemos que o brasileiro está recuperando a confiança, até porque esse o principal problema. Quem trabalha com exportação e importação você fica dependente do câmbio e isso reflete nas empresas que acabam elevando os preços para se resguardar dessas incertezas.Mas a gente começa a perceber a luz no fim do túnel e o consumidor volta a comprar. Agora olhando, o aspecto micro, o que a gente percebe é que ainda falta maturidade para o nosso empresário, nos aspectos de capacitação de pessoas, relacionamento com os clientes, formalização de um planejamento e relacionamento com o próprio funcionário. Nós temos um nível de pessoas de viver experiências, com clientes e funcionários mais experientes. Se o empresário não adaptar a forma de se relacionar com funcionários e clientes eles não conseguirão competir

Alci Porto, diretor técnico do Sebrae CE

No ambiente de micro e pequenas empresa é o mercado que está muito desaquecido e isso prejudica o capital de giro. O mercado não reagiu pelo número de desempregados e também esperando a injeção dos recursos do FGTS. Ainda temos a esperança que as compras de fim de ano possam elevar a demanda no nosso mercado. Há algumas possibilidades boas nesse momento, com os juros e inflação baixos, e isso pode gerar mais investimentos aqui Ceará, que é formado por um número considerável de pequenas empresas. E as empresas que faturam até R$ 81 mil representam uma grande parte do mercado local e empregam muitas pessoas, somando cerca de 400 mil oportunidades, e o momento está sinalizando uma melhora no nosso país, então a perspectiva é positiva para esse mercado em relação ao que temos até agora.