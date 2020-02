Parceria com Facebook beneficiará 4,5 mil alunos da rede estadual

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) lançou na manhã de ontem (12) uma parceria com o Facebook que deverá beneficiar cerca de 4,5 mil jovens cearenses da rede estadual de ensino. O projeto piloto será realizado de março a junho deste ano, com a capacitação de professores, que irão repassar aos alunos conteúdos focados no uso de tecnologia e em empreendedorismo. Além do Ceará, outras cinco estados participarão da iniciativa: São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina e Acre.

Segundo Igor Queiroz Barroso, diretor-presidente da JA Ceará, a depender do êxito da iniciativa nas escolas de Fortaleza, o projeto será ampliado para outras cidades do Estado. "Essa parceria da Junior Achievement com a Seduc (Secretaria de Educação do Estado do Ceará) para lançar esse projeto com o Facebook em Fortaleza é muito importante para o fomento do empreendedorismo. São Paulo já tem um projeto piloto e nós fomos escolhidos como a segunda cidade a ter esse projeto", disse.

O projeto consiste na aplicação dos programas "O Futuro do Trabalho" e "Innovation Camp" e será realizado em 115 unidades de Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTIs) de Fortaleza, conduzido pelos professores da rede estadual, que serão capacitados nesses programas pela JA Ceará. Igor Queiroz destacou ainda que, a Associação Junior Achievement Brasil já fechou um contrato com o Google para lançar um novo projeto em 2021. "Estamos captando recurso internacionais para nos ajudar a conseguir muito mais resultados", disse.

"Nós já temos essa importante parceria com a Junior Achievement nessas 115 escolas", disse Eliana Estrela, secretária de Educação do Ceará. "Agora, com essa parceria com o Facebook, estamos fazendo a formação de professores para prepará-los para contribuir com o empreendedorismo com as novas tecnologias, que serão aplicadas diretamente nas escolas de tempo integral. É uma parceria muito importante do Governo do Estado, por meio da Seduc e da Junior Achievement".

Projetos

O Programa "O Futuro do Trabalho" apresenta aos alunos o impacto da 4ª Revolução Industrial e as carreiras de alto crescimento no futuro do trabalho, como as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que estimula habilidades socioemocionais e trata de suas preferências ao escolher uma carreira.

Já o programa "Innovation Camp" busca proporcionar um dia de experiências intensivas para estudantes com geração de ideias inovadoras e colaboração. Nesse caso, os alunos aprenderão sobre desafios das empresas e como a tecnologia pode ajudar a enfrentá-los, desenvolvendo as habilidades necessárias para que sejam bem sucedidos no ambiente empresarial.