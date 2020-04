Pandemia interrompe crescimento da arrecadação federal no Ceará

A arrecadação federal no Ceará vinha se recuperando no início deste ano, mas teve seu ritmo reduzido com os reflexos da pandemia do novo coronavírus. De janeiro a março, o Estado alcançou a marca de R$ 5,5 bilhões - valor 9% maior que em igual período do ano passado, segundo a Receita Federal. Só em março, foram R$ 1,5 bilhão, alta de 2,26%.

O auditor fiscal da Receita Alexandre Guilherme Vasconcelos aponta que a arrecadação federal no Estado vinha em ritmo significativo de crescimento. "No ano passado, (a arrecadação) ficou aquém do esperado e agora estávamos recuperando. Mas já em março, o ritmo começou a diminuir", explica.

Vasconcelos detalha que no mês em que o Governo do Estado decretou o fechamento de estabelecimentos de atividades não essenciais já não havia fluxo de caixa nas empresas. Consequentemente, boa parte dos negócios no Estado já não tinha recursos para pagar os tributos.

"Os impostos lançados em janeiro e fevereiro que seriam recolhidos em março não puderam ser pagos, porque as empresas estavam fechadas e não estava entrando dinheiro para elas cumprirem essa obrigação", afirma.

O auditor fiscal prevê que a partir deste mês de abril, quando deveriam ser pagos os tributos de março, já vai ser uma situação diferente. "Como já estava tudo fechado, a movimentação caiu bastante e vai ter bem menos impostos a ser pagos", aponta.

Vasconcelos ainda lembra que a própria Receita prorrogou o pagamento de vários tributos devidos no período para julho. "A partir de então é que devemos ter uma retomada", estima o auditor.

Setores

Pela própria composição do setor produtivo cearense, o comércio é a principal origem da arrecadação federal no Estado. Nos três primeiros meses deste ano, foram recolhidos R$ 1,09 bilhão em tributos pelo setor, o que representa um crescimento de 29,2% em relação a igual período do ano passado, quando haviam sido recolhidos R$ 913 milhões, segundo a Receita. Também se destacam os segmentos de educação, com R$ 275 milhões; eletricidade e gás, com R$ 243 milhões; e saúde humana e serviços essenciais, somando R$ 240 milhões.

Comércio exterior

O auditor fiscal da Receita ainda ressalta o desempenho do fluxo de importações e exportações no Estado. Entre as quatro delegacias do órgão no Ceará, a referente à alfândega foi a que apresentou maiores crescimentos. Somente em março, apresentou alta de 96,31% e no ano acumula avanço de 79,72%. "Registramos grande crescimento no comércio exterior através dos portos do Ceará", reforça.

Como consequência, o Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que incide sobre as importações é um dos tributos com as maiores variações positivas (100% no ano).