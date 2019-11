Órgãos de desenvolvimento serão transferidos ao Centro de Eventos

Além de confirmar o plano de concentrar todos os serviços de apoio a empreendedores no Estado em uma única plataforma digital, o Governo do Estado está trabalhando para unir todos os órgãos relacionados aos projetos de desenvolvimento econômico no mesmo espaço físico. A informação foi confirmada pelo secretário de desenvolvimento econômico e trabalho do Ceará, Maia Júnior, da Sedet. A iniciativa, que deverá constituir a "Rede Governamental de Desenvolvimento Econômico", deverá levar sete entidades ao Centro de Eventos do Ceará.

Segundo Maia Júnior, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri); a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece); o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT); a Junta Comercial do Estado (Jucec); e a Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece); além de representações do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A.) e da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) serão realocados. O objetivo, conforme o secretário, é potencializar o desempenho das entidades responsáveis pelo desenvolvimento econômico do Estado e otimizar o contato com a população, que recorre aos serviços dessas unidades.

O plano estrutural da mudança já estaria pronto, segundo Maia Júnior. Resta apenas realizar o dimensionamento espacial necessário para abrigar o quadro de funcionários e equipamentos de todos os órgãos. O passo seguinte seria lançar licitações da operação de transição das unidades. Atualmente, a Sedet funciona na sede do Governo do Estado, no Cambeba, afastada de algumas de outras entidades.

"O projeto já está bem avançado e alguns sistemas já estão começando a ser operacionalizados, mas a mudança física está no processo de quantificar e dimensionar o espaço para fazer as licitações. O projeto de arquitetura já foi concluído. O Sistema Sedet ficará no Centro de Eventos, ao lado da Secretaria do Turismo do Ceará", detalhou o secretário.

Serviços

De acordo com Maia Júnior, a iniciativa faz parte de um esforço do Estado para melhorar os níveis de produtividade do serviço público, elevando a capacidade de atendimento do Governo e dos servidores.

"Estamos criando uma plataforma física única para que o empreendedor que precisar de uma ação presencial possa ir a um único local e tratar com todos os envolvidos no mesmo espaço, e a plataforma digital, para aqueles que não quiserem nem ir lá possam fazer isso pela internet", afirmou Maia.

Ao todo, as entidades concentradas deverão ocupar metade do espaço disponível no Centro de Eventos do Ceará, compartilhando o prédio com a Secretaria do Turismo. Dos pouco mais de 6,2 mil metros quadrados no local, 3,1 mil m² deverão ficar com novo "Sistema Sedet".