WestRock investe R$ 10 milhões na unidade de Pacajus

A fabricante de embalagens de papelão ondulado WestRock - antiga Rigesa - anunciou um investimento de R$ 10 milhões na sua unidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com este aporte, a empresa contabiliza mais R$ 100 milhões investidos na unidade cearense desde 2014. Segundo o presidente da WestRock Brasil, Jairo Lorenzatto, o novo investimento ampliará a capacidade produtiva e aumentará a qualidade das embalagens da fábrica.

Segundo a empresa, os novos investimentos buscam fortalecer a presença da empresa no Norte e Nordeste e deverá proporcionar um crescimento de mais de 10% no volume de produção da unidade, que hoje gira em torno de 8 mil toneladas por mês. Para este ano, a expectativa da empresa é de crescimento entre 5% a 10%, em relação ao resultado de 2018.

Como depende da demanda dos mais variados segmentos, a produção de embalagens é considerada como um termômetro da atividade industrial. “A gente está fazendo esse investimento porque a gente vê o crescimento dos nossos clientes. A gente sente, na região, a necessidade que os nossos clientes têm de mais capacidade e de maior qualidade das embalagens”, disse Lorenzatto, manhã de ontem, (12), durante a divulgação do investimento, em Pacajus.

Hoje, a unidade cearense atende, principalmente, os mercados de alimentos, frutas, eletrodomésticos, frigoríficos e calçados, participando do processo logístico de escoamento da produção tanto do Ceará como de outros estados do Nordeste e do Norte.

“Pacajus é uma das unidades que a gente mais tem investido nos últimos anos”, disse Lorenzatto. “A gente está aqui há 23 anos e ao longo desse tempo a gente vem fazendo investimentos sequenciais, sempre acompanhando o crescimento da indústria regional, especificamente da indústria local do Ceará, que cresceu bastante nas últimas duas décadas”.

Qualidade

Os R$ 10 milhões investidos contemplam novos equipamentos de produção de embalagens, o que inclui uma onduladeira, duas impressoras, um sistema de movimentação de materiais e a criação de um novo layout fabril. No entanto, o foco principal é a instalação de uma nova impressora (HyGraphics), cuja conclusão está prevista para o final deste ano. O novo equipamento permite a impressão de cores em alta resolução.

“(A nova impressora) será um divisor de águas para o mercado de embalagens no Brasil. A tecnologia, inédita no País, revolucionará a maneira como encaramos as embalagens de papelão ondulado e a chegada dos produtos de nossos clientes até o ponto de venda. Nossa expectativa com essa exclusiva tecnologia é expandir nossa presença em diferentes nichos de mercado ainda não explorados”, diz Marcelo Cabral, gerente nacional de vendas de Papelão Ondulado WestRock.

Presente em todos continentes, a WestRock fatura mais de US$ 29 bilhões por ano. No Brasil, possui quatro fábricas de embalagens: Blumenau (SC), Araçatuba (SP), Porto Feliz (SP) e Pacajus (CE).