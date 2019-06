Voos semanais para Madri começam em 1º de dezembro, diz Camilo

A partir do dia 1º de dezembro de 2019 Fortaleza terá dois voos semanais para Madri, na Espanha. O governador Camilo Santana assinou com o presidente da Air Europa, Juan Jose Hidalgo, nesta sexta-feira (21), acordo para a oferta dos voos.

O termo foi assinado durante um encontro entre Camilo e Hidalgo na Espanha. O chefe do executivo estadual anunciou ainda em uma rede social que as vendas das passagens já devem começar agora em junho.

Além de anunciar a frequência semanal dos voos, o governador do Ceará aproveitou para discutir outros projetos para impulsionar a economia do estado, inclusive no setor de hotelaria. "Meu objetivo é atrair atrair cada vez mais negócios para gerar mais emprego e renda em nosso estado", disse.