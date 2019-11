Voos entre Madri e Fortaleza estão com ocupações de cerca de 70%

Daqui a um mês - em 20 de dezembro - a Air Europa inicia as operações entre Madri (Espanha) e Fortaleza. As ocupações dos voos nos meses de dezembro e janeiro já chegam perto de 70%. A informação foi confirmada por Gonzalo Romero, gerente geral da Air Europa no Brasil.

"Nós estamos felizes com os resultados faltando um mês para o início da operação. É uma ocupação esperada para este começo e tem vindo em um bom ritmo. A partir de fevereiro e março a ocupação está em torno de 60%, mas ainda temos mais dias pela frente para as vendas", diz.

Segundo ele, no início da comercialização dos bilhetes, em agosto deste ano, os brasileiros eram o principal mercado consumidor. No entanto, com o passar dos meses, os turistas europeus ganharam força e atualmente as vendas estão equilibradas.

"Está crescendo muito da Europa para Fortaleza. Agora temos mais vendas de europeus e estamos equilibrados. Os italianos conhecem muito o Ceará e eles ficam mais no Estado. O resto da Europa que chega no Brasil uma parte fica no Ceará e uma outra parte faz conexão para outras cidades pela Gol", acrescenta.

Divulgação

O executivo diz ainda que a companhia está fazendo ações de divulgação do voo no Ceará e na Europa.

"Nós estamos fazendo ações para o público final conhecer o nosso produto. Estamos falando de divulgação visual nas ruas de Fortaleza, como outdoor e busdoor, comunicação em revistas, jornais e rádios, além de termos uma boa comunicação no Aeroporto de Fortaleza. É uma comunicação forte e agressiva na cidade".

Na Europa, ele afirma que a divulgação está concentrada, principalmente, na Espanha e na Itália. "Estamos fazendo muitas ações em shoppings e nas redes sociais da Air Europa. A divulgação está sendo muito boa e temos a cooperação do Governo do Ceará".

Classe executiva da Air Europa Foto: Divulgação

Serviço

A Air Europa começa as operações com dois voos semanais - às terças-feiras e sextas-feiras - e já no próximo ano acrescenta um voo semanal. Em Fortaleza, a empresa vai voar com o Airbus A330-200 com capacidade para 274 passageiros na classe econômica e 26 na executiva.

"Nosso serviço atualmente é muito conhecido pela qualidade de atendimento da tripulação. Nós oferecemos duas cabines. Na econômica, nós oferecemos serviço de refeições (jantar e café da manhã). Nossa cabine está equipada com entretenimento de bordo com streaming através de aplicativos para celulares, tablets e notebooks. Temos também Wi-Fi a bordo com pacotes de velocidade variados", explica.

Na cabine executiva, os passageiros estão dispostos em três fileiras, cada uma com dois assentos. Isso significa que nem todos os assentos têm acesso direto ao corredor da aeronave. "Nosso chef de cozinha da Business é espanhol e muito conceituado. Temos diferentes opções de comidas e cardápio muito bom de bebidas. É um serviço completo e reconhecido mundialmente".