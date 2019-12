Voos de dezembro e janeiro da Air Europa registram 80% das vendas na Capital

As frequências da Air Europa em Fortaleza já registram procura significativa. Com operações iniciadas no dia 20 de dezembro na Capital, 80% dos voos de dezembro e janeiro já foram vendidos. Além disso, a companhia informou que 40% das operações de maio e junho de 2020 também já estão preenchidas.

Hoje, a Air Europa conta com três portas de entrada e saída do Brasil: São Paulo (SP), Salvador( BA) e Recife (PE), ambas com três frequências semanais, e a partir de 20 de dezembro começa a operar a rota que liga Fortaleza a Madrid, na Espanha, com duas saídas por semana.

Com essa fatia do mercado, a empresa registrou crescimento 15% de em relação a 2018, faturamento de R$ 115 milhões de dólares, quatro rotas diretas para a Europa e coloca o Brasil na quarta posição de mercado mais importante do mundo para a companhia.

De acordo com Gonzalo Romero, diretor da companhia no Brasil, o bom desempenho da companhia neste ano deve-se ao trabalho de reestruturação interna que teve início com a mudança da sede brasileira de Salvador (BA) para São Paulo (SP), contratação de profissionais renomados no mercado e foco no objetivo de posicionar a empresa no setor corporativo. Atualmente, passageiros que viajam a negócios já representam cerca de 10% do fluxo da companhia. “Esse público é muito exigente no que diz respeito a qualidade dos serviços, pontualidade e modernidade das aeronaves” comenta o executivo.

Com os fortes investimentos feitos na renovação da frota, essa fatia do mercado deve crescer ainda mais, aponta Romero. Além disso, os dreamliners (modelo da Boing 787) contam com umidade especial na cabine aumentando sensivelmente o conforto dos passageiros. “Teremos uma frota unificada posicionando a Air Europa como a principal companhia aérea europeia para voos de longo curso e internacionais” afirma.

Conectividade

Outro ponto de destaque da companhia é a alta conectividade oferecida a quem vai a Europa. “Neste ano, apenas 30% dos viajantes ficaram na Espanha, ou seja, 70% do total de passageiros foi para outros países, partindo de nosso hub em Madrid.” comenta Gonzalo.

No início de dezembro, a companhia anunciou o acordo de codeshare com a GOL. A novidade permitirá à Air Europa oferecer a seus passageiros europeus conexões para mais de vinte cidades brasileiras.

“O Brasil está muito forte e vive um novo momento da aviação com a melhoria das condições aeroportuárias. Isso resulta em um maior desenvolvimento da indústria como um todo. 2019 foi um ano de muitas conquistas e ao que tudo indica 2020 será ainda melhor”, conclui o executivo.