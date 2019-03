Voos da Gol para Miami e Orlando seguem normalmente; companhia realiza parada técnica no Caribe

Os voos da Gol Linhas Aéreas partindo de Fortaleza para as cidades de Miami e Orlando, nos Estados Unidos, estão sendo operados pelos modelos Boeing 737-800NG, no lugar do Boeing 737 Max, cuja utilização foi suspensa na última segunda-feira (11).

Segundo a companhia aérea, os voos de Fortaleza para as duas cidades norte-americanas precisam realizar uma parada técnica de reabastecimento em Punta Cana, na República Dominicana. A Gol reiterou que as frequências seguem normalmente e que os passageiros estão sendo informados pela empresa e pelas agências de viagens que emitiram os bilhetes.

Os passageiros precisam aguardar em média 45 minutos em Punta Cana para seguir viagem aos Estados Unidos. A parada é necessária uma vez que os Boeings 737-800NG não possuem autonomia de voo entre o Brasil e os EUA. A companhia salienta ainda que na rota inversa (EUA-Fortaleza) também ocorre uma parada para reabastecimento.