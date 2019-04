Volume de serviços prestados no Ceará tem queda de 5,3% em fevereiro, segundo o IBGE

O volume de serviços prestados no Ceará recuou 5,3% em fevereiro ante 7,2% em janeiro. O resultado foi o pior da região Nordeste e terceiro pior do País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta-sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Outros Serviços foi o segmento que mais contribuiu para o resultado, com uma aceleração de 48,6% no ritmo de queda. Na ponta oposta, o grupo de Serviços prestados às famílias apontou alta de 11,3%, seguido de Transportes(7,7%), amenizando o recuo.

Em comparação ao igual período do ano passado, houve uma diminuição no ritmo de queda de 2,7% ,no acumulado dos últimos 12 meses, também ocorreu uma desaceleração de 6,3% na queda.

Em fevereiro, a receita nominal do Estado sofreu uma retração de 3,3% ante uma variação positiva de 7,8% em janeiro. Na comparação ao igual período no ano anterior ocorreu uma diminuição de 0,6% no ritmo de queda. Também houve desaceleração no acumulado ao ano de 2,8% e, no acumulado dos últimos 12 meses 3,6%.

Brasil

O volume de serviços no país recuou 0,4% na passagem de janeiro para fevereiro. Essa é a segunda queda consecutiva do indicador, que já havia caído 0,4% entre dezembro e janeiro.

Nos outros tipos de comparação, no entanto, o setor de serviços apresenta altas: 3,8% na comparação com fevereiro do ano passado, 2,9% no acumulado do ano e 0,7% no acumulado de 12 meses.

Na passagem de janeiro para fevereiro, três das cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE tiveram queda: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-2,6%), outros serviços (-3,8%) e serviços prestados às famílias (-1,1%). O único segmento em alta foi o de serviços de informação e comunicação (0,8%).



A receita nominal dos serviços teve queda de 0,4% na comparação com janeiro e altas nas outras comparações: 6,5% em relação a fevereiro de 2018, 6% no acumulado do ano e 3,6% no acumulado de 12 meses.