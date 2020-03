Voepass anuncia paralisação das atividades por conta do coronavírus; destinos no Ceará incluídos

Dois dias após anunciar a interrupção de 10 de seus 22 destinos, a Voepass anunciou na noite desta sexta-feira (20) que vai paralisar totalmente as atividades devido aos impactos que tem sofrido diante da pandemia do novo coronavírus.

A companhia aérea, sediada em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), informou que a suspensão ocorrerá a partir de segunda-feira (23) e que, nas últimas semanas, a demanda pela venda de passagens "chegou próximo de zero", enquanto os no-show e cancelamentos cresceram substancialmente. No Ceará, a empresa tem voos de Fortaleza para Natal e Juazeiro do Norte.

"Esta medida se faz necessária para preservar a integridade de colaboradores, clientes e familiares e para que a companhia passe por este momento de grave crise de maneira íntegra, com a manutenção dos postos de trabalho e pronta para em breve retomar com força e pujança", diz trecho de comunicado da aérea. Ainda conforme a Voepass – novo nome da Passaredo –, para parte dos empregados será concedida licença remunerada, com pagamento de 20% do salário base a todos, a título de abono.

Para os que ficarem em atividade, poderão ter redução na carga horária e no salário, incluindo casos de home-office. A empresa avalia o período como "hibernação", para que consiga em curto prazo possa voltar a operar.

Na última quarta-feira (18), a aérea já tinha anunciado a suspensão temporária das operações para Rio de Janeiro (Santos Dumont), Araçatuba (SP), Dourados (MS), Marília (SP), Palmas (TO), Teixeira de Freitas (BA), Foz do Iguaçu (PR), Campos dos Goytacazes (RJ), Três Lagoas (MS) e Campo Grande (MS). Quando anunciou a suspensão parcial, a Voepass informou que a decisão era válida inicialmente até domingo (22), mas que uma reavaliação seria feita nesta sexta-feira.

Outra aérea controlada por ela, a MAP, já tinha paralisado todas as suas 18 rotas comerciais na mesma data, entre elas Congonhas (São Paulo). Só manteve em funcionamento um contrato de fretamento operado na região Norte do país.Ela voava para Ponta Grossa (PR), São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Uberaba (MG), Belém, Altamira (PA), Santarém (PA), Itaituba (PA), Manaus, Eirunepé (AM), Parintins (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Coari (AM), Carauari (AM), Lábrea (AM), Tefé (AM) e Macaé (RJ).