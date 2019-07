Você pode bloquear ligações de telemarketing a partir de hoje; como fazer

A partir desta terça-feira (16), consumidores que não desejarem receber ligações de telemarketing de operadoras de telefonia móvel, fixa, internet e TV por assinatura poderão se cadastrar em uma lista nacional do site "Não Me Perturbe".

Após a solicitação para inclusão do seu telefone na lista, as empresas terão um prazo de 30 dias para a realização do bloqueio. A empresa que desrespeitar a lista pode receber multa com valor de até R$ 50 milhões. A medida não inclui serviços de telemarketing de bancos.

Reclamações de consumidores devem ser feitas pela central telefônica da Anatel, no número 1331.

Como se cadastrar e bloquear ligações indesejadas de telemarketing

Ao acessar a página do "Não me perturbe", o usuário poderá:

Consultar se seu número já está cadastrado;

Cadastrar seu número para ser bloqueado;

Solicitar desbloqueio e voltar receber ligações de empresas de telemartketing.

Ao fazer inclusão no cadastro, o cliente poderá escolher a operadora ou o tipo de serviço sobre o qual não quer receber ligações comerciais.Estão listados as seguintes empresas: Net, Claro, Sky, Tim, Oi, Nextel, Vivo, Algar Telecom e Sercomtel.

O usuário terá que informar nome completo, CPF e e-mail para criar um login e senha de acesso.

Cadastrei meu telefone, mas ainda continuo recebendo ligações. O que fazer?

O prazo para o bloqueio efetivo das ligações, após o recebimento da solicitação, é de 30 dias corridos. Caso o prazo ainda não tenha encerrado é necessário aguardar. Consulte a data da solicitação do bloqueio na opção “Consultar” da tela “Cadastrar”. Se já passaram 30 dias desde a data da solicitação do bloqueio, você poderá reclamar no site, selecionando o motivo “Continuo recebendo ligações”.

Decon no Ceará já tem lista de bloqueio, que inclui e-mails e SMS

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) lançou em junho do ano passado o Sistema de Bloqueio de Marketing.

O consumidor que não deseja receber ofertas comerciais, que configurem marketing direto ativo, por meio de ligações telefônicas, mensagens de texto (SMS) e áudio e e-mail pode se cadastrar na Lista Antimarketing, disponível no site do órgão.

O cadastro tem validade de um ano e, após o credenciamento do cliente, o fornecedor tem até 30 dias para retirá-lo da sua lista de marketing.