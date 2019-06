Vestas vende 445,2 MW em turbinas eólicas no Brasil para Casa dos Ventos

A Vestas, empresa fabricante de energia sustentável, fechou um contrato para fornecimento de 106 turbinas eólicas V150-4.2 MW para o complexo Rio do Vento, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Além dos aerogeradores, a Vestas será responsável pela prestação de serviço de O&M dos equipamentos por 20 anos na modalidade disponibilidade de energia – AOM5000.

As naceles serão fabricadas na fábrica da Vestas no Ceará, enquanto que as pás e torres também serão produzidas localmente de acordo com as regras do Finame II do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). É o maior contrato da fabricante dinamarquesa desde o início das operações da empresa no Brasil e, também, o maior acordo de fornecimento de aerogeradores já firmado pela desenvolvedora brasileira.

Expansão

O projeto Rio do Vento se tornará um dos maiores complexos eólicos do mundo e ainda tem capacidade de expansão e hibridização por meio da inserção de outras fontes. O empreendimento nasce com 445,2 MW e tem previsão de ser duplicado, alcançando uma capacidade instalada de 950 MW.

Com investimento de aproximadamente R$ 2,4 bilhões, a primeira fase tem previsão de iniciar operação comercial no segundo semestre de 2021. Em sua total capacidade, o complexo eólico produzirá energia suficiente para abastecer mais de 1 milhão de residências.