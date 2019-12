Vendedora recebe contas de água com valores acima de R$ 2.500

Mais uma consumidora de Fortaleza foi surpreendida com uma conta de água muito acima do normal. A vendedora Bruna Isley teve seu orçamento comprometido ao receber da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) duas faturas de mais de R$ 2.500,00 nos meses de setembro e outubro. No entanto, estes não foram os primeiros aumentos que ela recebe, pois desde julho as contas vêm com valores alterados.

Ela e o esposo, que é marceneiro, pagam geralmente entre R$ 35 a R$ 40. Mas, em julho, a vendedora recebeu uma fatura de R$ 392,86. A partir disso, ela recorreu à Cagece para reaver o valor da tarifa e realizar os procedimentos necessários. A vendedora recebeu a visita técnica em seu imóvel e nenhuma irregularidade foi detectada. Então, foi realizada uma troca de hidrômetro e um refaturamento, passando para a taxa mínima de R$ 28,30.

Apesar disso, Bruna continuou recebendo contas em valores elevados. Em agosto, a fatura veio no valor de R$ 742,58 e, mais uma vez ela contestou com a empresa, e recebeu um abatimento.

“Eles trocaram o hidrômetro, e aí eles falaram que a água não havia passado pelo hidrômetro então eles iam alterar o valor é colocaram no valor mínimo, então paguei duas faturas nesse valor de R$28,30”, comenta.

Continuidade do problema

Pensando que seus problemas com as tarifas de água haviam acabado, Bruna foi surpreendida em outubro com uma conta de R$ 2.847,57. Mas, o susto só aumentou com a ida até a Cagece mais uma vez.

“Então eu entrei em contato com a Cagece, quando eu cheguei lá eu descobri que tinha outra conta. Só que eu não havia recebido, essa conta que estava no sistema deles, que também era de mais de R$ 2.000 mil”, relata.

A fatura era referente ao mês de setembro e custava R$ 2.670,10. Bruna contestou o motivo de não ter recebido essa fatura em sua casa e como resposta a empresa disse que quando o funcionário foi realizar a leitura, percebeu que “o valor estava muito alto” e retornou a conta para a Cagece.

Após esse episódio, a vendedora pediu uma nova vistoria em sua residência e “não encontraram nenhum vazamento interno ou externo”. A empresa também realizou mais uma troca de hidrômetro, que segundo Bruna será paga.

“Eles fizeram a cobrança da troca do hidrômetro dizendo que viria na próxima fatura, porque o hidrômetro que é trocado a cada três anos e como em um ano eu já troquei 2 vezes, eu teria que pagar uma taxa”, comenta.

Ainda caro

Com a nova troca, a empresa informou para Bruna que a água realmente havia passado pelo hidrômetro, mas ela não “encontrou para onde essa água estaria indo”, já que ela e seu esposo passam o dia no trabalho e seu filho fica com uma pessoa de sua família. Em novembro, a fatura veio com um valor acima do normalmente pago, custando R$218,99.

Em nota, a Cagece informou que foi até o local nesta teça-feira, por volta das 9h30, mas não havia ninguém no imóvel e para realizar vistoria em áreas internas é necessário a presença de uma pessoa responsável pelo imóvel.

Entre as medidas para este caso, a Cagece "realizará nova vistoria no imóvel para verificar o consumo medido, bem como realizar novos testes de vazamento". A Cagece informa ainda que, nos meses de setembro e outubro, o imóvel registrou consumo elevado de água. Em novembro, este mesmo consumo já apresentou redução.

A empresa orienta que sempre que houver dúvidas sobre o valor cobrado, os clientes podem procurar uma loja de atendimento da Cagece para solicitar uma reavaliação do consumo faturado.

Em casos de reclamação ou solicitação, a população pode entrar em contato com a Cagece pelos canais de atendimento disponíveis como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS) ou por meio do chat online, no portal da Cagece (www.cagece.com.br).