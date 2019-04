Vendas no Dia das Mães deve superar a do ano passado na Capital

Embora a economia ainda não esteja reagindo como esperado pelo setor do varejo, as expectativas para o Dia das Mães, que cai no dia 12 de maio, são positivas, devendo superar as vendas de 2018 no Estado. “Estamos vindo de um primeiro trimestre não muito bom, principalmente março, quando tivemos dois feriados e o carnaval. Mas os lojistas apostaram muito, renovaram os estoques e estão preparando promoções de preços e prazos. Estamos otimistas”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

Em 2018, o Dia das Mães, melhor data para o comércio após o Natal, movimentou R$ 257 milhões apenas em Fortaleza, alta de 4,9% na comparação com o resultado de 2017, segundo pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE). E para este ano, o presidente da Fecomércio-CE, Maurício Filizola, espera que a tendência de crescimento continue no mesmo patamar.

“Avaliando o histórico dos últimos anos, a perspectiva é que nós tenhamos um dia das mães melhor do que o do ano passado, mas para que isso se realize é preciso que haja um alinhamento do mercado, de preços, promoções e produtos”, diz Filizola. “Essa é uma data importante, cuja movimentação só perde para o Natal”.

Em 2016, o comércio varejista da Capital movimentou R$ 243 milhões passando para para R$ 245 milhões em 2017 e R$ 257 milhões em 2018.

Entre os itens mais procurados para o período, se destacam os calçados, peças de vestuário, bolsas e perfumes. “Esperamos, realmente, que em maio tenhamos um resultado melhor do que o do ano passado”, diz Assis Cavalcante.

“Apesar de a economia ainda não ter se recuperado, temos a inflação sob controle, os juros estão baixos e a expectativa para o PIB (Produto Interno Bruto) é de crescimento. Além disso, temos reajustes salariais e isso tudo impacta diretamente no varejo”.

Endividamento

Outro fator que deverá contribuir para o consumo no Dia das Mães é a diminuição do número de pessoas endividadas na Capital. De acordo com a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, do mês de março, o endividamento caiu 3,3 pontos, passando de 60,5%, em fevereiro, para 57,2%, no mês.

A queda do percentual de endividados é ainda maior se comparado ao mesmo mês do ano passado, 14,5 pontos percentuais, já que, em março de 2018, o índice era de 71,7%.

A proporção de consumidores com contas ou dívidas em atraso diminuiu 0,4 pontos percentuais, passando de 20,7% dos consumidores, em fevereiro, para 20,3% em março. Segundo o levantamento, os problemas financeiros afetam mais as mulheres (22,4%), os consumidores do grupo com idade acima entre 25 e 34 anos (22,7%) e o estrato com renda familiar abaixo de cinco salários mínimos (21,5%).