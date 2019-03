As vendas em shopping centers do Brasil cresceram 7,1% em janeiro em comparação com o mesmo mês de 2018, mostrou nesta sexta-feira (1°) o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers, desenvolvido em parceria com a entidade que representa o setor, a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers).



"A alta de janeiro acentua ainda mais a nossa expectativa de crescer 7% em 2019", afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota.



De acordo com o levantamento, o valor médio gasto em shoppings atingiu R$ 89,60, superando em 23% o comércio de rua, no qual as compras giraram em torno de R$ 72,20.

Ainda segundo a pesquisa, vestuário, calçados, artigos para lar, telefonia e acessórios foram destaque em janeiro.



Regionalmente, o Sul registrou a maior expansão nas vendas na comparação com janeiro de 2018, de 9,9%, seguido pelo Nordeste, com aumento de 8,6%, Sudeste (6,4%), Norte (6,4%) e Centro-Oeste (5,3%).