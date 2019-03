Vendas do varejo cearense apresentam leve avanço de 0,4% em janeiro

As vendas do comércio varejista no Ceará apresentaram um leve crescimento de 0,4% em janeiro deste ano em comparação com igual período de 2018. Os dados são referentes ao chamado varejo ampliado, que inclui os setores de material de construção e automóveis, e foram divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa ficou abaixo da média nacional, que apresentou crescimento de 3,5%, segundo o levantamento. Entre os estados que conseguiram apresentar crescimento, o Ceará foi o que registrou menor variação, juntamente com Minas Gerais (0,4%).

No Nordeste, o Ceará obteve a segunda melhor resposta do comércio varejista ampliado, perdendo apenas para Alagoas, que teve um leve aumento de 0,9% em janeiro. O Espírito Santo foi a unidade da federação com o melhor resultado do País no primeiro mês do ano, avançando 14%. Na ponta oposta, a Paraíba viu as vendas do varejo ampliado caírem 5,6%.

Atividades

No Ceará, o setor de móveis e eletrodomésticos foi o que mais contribuiu para a leve alta do Estado, com ascensão de 7,4%. Material de construção também apresentou boa participação, com alta de 7,3%. Já equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação registraram variação negativa de 10,6%.

Varejo restrito

Já o varejo restrito, que desconsidera as vendas de material de construção e automóveis, teve uma leve variação negativa de 0,8% em janeiro ante o mesmo mês do ano passado. O resultado também ficou abaixo da média nacional, que cresceu 1,9%.