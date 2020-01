Vendas de automóveis e comerciais leves cresce 6,76% no Ceará

O balanço das vendas de automóveis e comerciais leves registrou aumento 6,76% no ano passado no Ceará, quando foram emplacadas 36,5 mil unidades ante 34,2 mil em 2018, de acordo com informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Só na categoria automóveis, foram comercializados 33 mil no ano anterior contra 30mil em 2018, representando um crescimento de 7,14%. Em comerciais leves, por sua vez, foram registradas 3.558 unidades vendidas defronte 3.443 no mesmo período de comparação, o que indica um salto de 3,34%, conforme dados da Fenabrave.

Em relação a todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), o Estado teve 56,2 mil unidades vendidas no último ano diante de 51,7 mil comercializados no acumulado de 2018.

Desempenho nacional



Em 2019, o mercado brasileiro teve alta acumulada de 10,48%, somando 4.036.303 unidades avante as 3.653.297 registradas em 2018.

Ainda de acordo com informações da Fenabrave, as comercializações de Automóveis e Comerciais Leves apresentaram salto de 7,65%, no acumulado de 2019, sobre 2018. Ao todo, foram emplacadas 2.658.927 unidades, contra 2.470.005, no ano anterior.

Projeção

Com a estabilidade econômica, a expectativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), que devem gerar mais empregos e crédito à população, a Fenabrave estima um crescimento das vendas de veículos para 2020, e projeta alta de 9,67% para o setor, em geral, sobre os resultados obtidos em 2019, devendo ultrapassar 4,3 milhões de unidades.