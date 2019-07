Venda de veículos para cliente corporativo cresce 23,59% em 2019

O crescimento do mercado de carros no primeiro semestre deste ano, de 10,8%, foi impulsionado principalmente pelas vendas para clientes corporativos, afirmou nesta terça-feira (2), o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

Segundo ele, as chamadas vendas diretas, voltadas para empresas, cresceram 23,59% na primeira metade de 2019 ante igual período do ano passado enquanto as vendas para o consumidor pessoa física subiram 2,15%.

"Percebemos uma evolução bem mais acelerada nas vendas diretas", disse o presidente da Fenabrave. "É um fenômeno atípico, de maior desequilíbrio, e as prováveis razões são a instabilidade política e na economia, com reformas ainda não aprovadas, queda do PIB e alto índice de desemprego", acrescentou.

Com o desequilíbrio, a participação dos clientes corporativos cresceu para 45,6% no primeiro semestre, ante fatia de 40,4% na primeira metade do ano passado.

Nos financiamentos, o presidente da Fenabrave informou que, em junho, a cada 10 pedidos, 6,8 foram aprovados pelos bancos. Em maio, a taxa de aprovação foi de 6,7.

Alarico Assumpção Jr. afirmou que o mercado de veículos será prejudicado no segundo semestre pelo baixo índice de confiança do consumidor e pelo alto nível de desemprego, num momento de revisão para baixo nas projeções para o crescimento do PIB em 2019.

A previsão da Fenabrave para o avanço do PIB deste ano caiu de 2% para 0,9%.

Esse conjunto de fatores explica por que a Fenabrave cortou a projeção para o crescimento das vendas em 2019, de 11,1% para 8,4%, apesar de o primeiro semestre ter terminado com expansão de 12,1%.

A expectativa é que o segundo semestre apresente taxas menores de crescimento, também porque o segundo semestre do ano passado teve um desempenho superior ao do primeiro semestre, elevando a base de comparação.