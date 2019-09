Venda de máquinas e equipamentos em feira do setor têxtil e de confecção deve superar R$ 380 mi

Expositores brasileiros e de outras nacionalidades participam da Maquintex, feiras de negócios que tem por objetivo trazer novidade de máquinas e equipamentos para os setores têxtil e de confecção, no Centro de Eventos, desde a última terça-feira (10) até hoje (13). A expectativa da organização é de que sejam vendidas em torno de 2 mil máquinas e equipamentos, o que deve superar R$ 380 milhões, valor conquistado em 2017.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), foram gerados 12,8 mil empregos ao cearenses no último semestre neste segmento. O diretor-presidente da Febratex Group, Hélvio Pompeo, avalia como positivo o resultado do evento, uma vez que atingiu não só o mercado regional, como também o interestadual. O Ceará, explica, ocupa uma posição de destaque entre os estados do Nordeste que mais têm participação no setor têxtil e de confecção.

"Com certeza, pela quantidade de máquinas e equipamentos com placas sinalizando que foram vendidos o número aumentará. Pelo que observamos, não tem nenhuma máquina que volte para a sua base. Todas estão vendidas para empresas x, y ou z. Aumentou em 30% o número de expositores. Com certeza tem muito mais produtos vendidos", afirma Hélvio Pompeo.

Ele diz que, ao procurar máquinas e equipamentos, os clientes analisam a automatização do produto, uma vez que, além da preocupação com a sustentabilidade, querem algo que seja capaz de produzir mais com menor custo. "Praticamente todos os expositores estão com as últimas novidades do mercado apresentando para o Norte e Nordeste do Brasil", destaca.