Venda de máquinas agrícolas e rodoviárias sobe em março, diz Anfavea

O segmento de máquinas agrícolas e rodoviárias foi o único que apresentou crescimento em março nos dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), divulgados nesta segunda-feira, 6.

No mercado doméstico, as vendas somaram 4,1 mil unidades em março, alta de 10,3% em relação a igual mês do ano passado e de 46% na comparação com fevereiro.

No acumulado do ano até março, foram vendidas 9,5 mil unidades, avanço de 2% em relação a igual intervalo do ano passado.

Para o exterior, as vendas atingiram 980 unidades no terceiro mês do ano, crescimento de 18,9% em relação a fevereiro, mas queda de 11,9% na comparação com março do ano passado. No trimestre, foram 2,3 mil unidades vendidas para outros países, baixa de 12,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Na produção, foram 4,1 mil unidades, alta de 14,9% na comparação com fevereiro, mas recuo de 7,7% sobre o número de março do ano passado. Nos primeiros três meses, o segmento produziu 10,2 mil unidades, contração de 5,7%.