Venda da Lubnor entra em nova fase

A Petrobras informou hoje (31) o início da fase vinculante da venda das refinarias ubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará; Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas; e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná.

As três têm capacidade de processar 60 mil barris de óleo por dia: Reman (46 mil), Lubnor (8 mil) e SIX (6 mil). Os potenciais compradores que foram habilitados para essa fase receberão uma carta-convite com informações sobre a venda e para o envio de suas propostas vinculantes de compra.

A venda dos ativos faz parte do projeto de desinvestimentos da estatal e está, segundo a empresa, alinhada “à otimização do portifólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor para os seus acionistas”.

Com o comunicado de hoje, todas as refinarias da Petrobras (Rnest, em Pernambuco, Rlam, na Bahia, Repar, no Paraná, Refap, no Rio Grande do Sul, Regap, em Minas Gerais) encontram-se na fase vinculante.

Venda de eólicas

O início da venda de sua parte em duas usinas eólicas, Mangue Seco 1 e 2, também foi comunicado ao mercado nesta sexta-feira (31). A primeira etapa é a chamada “divulgação de oportunidades”, em que a empresa informa sobre as unidades e sobre os critérios de elegibilidade para os interessados em comprar as usinas localizadas em Guamaré no Rio Grande do Norte.

Cada usina tem capacidade de gerar 26 megawatts (MW) de energia elétrica através de turbinas acionadas pelo vento. Elas fazem parte do complexo Mangue Seco, que inclui mais duas usinas com a mesma capacidade.

A Petrobras detém 49% de Mangue Seco 1. Os outros 51% são da empresa Alubar Energia S.A. Já em Mangue Seco 2, a Petrobras é sócio majoritária, com 51%, enquanto a Eletrobras detém 49% do empreendimento.

Segundo informações do site da estatal, a empresa também detém participação nas outras duas usinas do complexo e na usina eólica de Macau.