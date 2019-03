Vencedora de leilão do aeroporto de Juazeiro já administra 16 terminais na América Latina

Com a aquisição de cinco aeroportos no Brasil, arrematados nesta sexta-feira (15), a Aena Desarollo Internacional, agora acumula participações em 21 terminais na América Latina. A empresa é do mesmo grupo da Aena SME, estatal do governo espanhol.

Na América Latina, atualmente, a Aena Internacional tem participações em 12 aeroportos no México, a partir do controle de 33% das ações do Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). A lista de terminais no México inclui as cidades de Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali, and Los Mochis.

A Aena ainda controla dois aeroportos na Colombia (Cali e Cartagena) e dois na Jamaica (Montego Bay e Kingston).

Espanha

A estatal espanhola, do mesmo grupo da Aena Internacional, é ainda a maior gestora de aeroportos do mundo em número de passageiros, operando 46 aeroportos e dois heliportos na Espanha, além de deter 51% de participação no aeroporto de Luton, em Londres. Em 2018, a Aena SME movimentou 1,010,873 toneladas de carga pelos aeroportos espanhóis.

No ano passado, a companhia operou terminais que transportaram 263,7 milhões de passageiros. O grupo é listado na bolsa de valores espanhola desde fevereiro de 2015.

A lista dos principais terminais da empresa inclui o Aeroporto de Barajas, em Madri, e o Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, em Barcelona.