Veja os principais produtos exportados do Ceará para a União Europeia

Após o anúncio do acordo de livre-comércio entre Mercosul e a União Europeia, as taxas de exportação passarão por uma redução em até 10 anos, segundo a resolução. Com isso, os setores de indústria e agronegócio serão os mais beneficiados no Ceará.

Dessa maneira, o Estado poderá ampliar a venda de suas principais mercadorias para os 28 países que compõem o grupo econômico. Veja abaixo os principais produtos comercializados nesses países e quanto é movimentado.

Ferro e Aço

De acordo com a plataforma Comex Stat, do ministério da Economia, a exportação de mercadorias derivadas do ferro ou aço movimentou, de janeiro a junho deste ano, US$ 148,8 milhões. Em 2018, foram US$ 124,3 milhões em igual período. O desempenho das transações deste ano saltou 19,7%.

Partes destinadas a máquinas

O Ceará exporta materiais que são utilizados na produção de máquinas indústrias em diversos países da União Europeia. De janeiro a junho deste ano, as exportações totalizaram US$24,4 milhões no Estado. Contudo, em 2018, US$11,3 milhões em mercadorias foram exportadas. Na comparação entre os dois períodos, houve aumento de 213%.

Calçados de borracha



A venda de calçados também registrou queda de 25,6% neste ano, com um total de US$ 825,7 mil de cargas exportadas para a União Europeia. No ano passado, em igual período foram vendidos US$1,1 milhão para o bloco europeu.

Castanha de caju

As exportações de castanha de caju no primeiro semestre deste ano tiveram uma queda de 15,35% em comparação com igual período do ano passado. Neste ano, foram US$ 26,4 milhões contra US$31,2 milhões em 2018.

Cera de Carnaúba

Já a cera de carnaúba registrou alta de 39,5% neste ano, com uma movimentação de mercadorias exportadas no valor de US$ 15,3 milhões. Em contrapartida, no ano passado foram US$ 10,9 milhões.

Melões

A exportação de melões teve uma queda de 70% entre janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Em 2019, foram exportados US$ 7,9 milhões, contra US$ 26,7 milhões no primeiro semestre de 2018.