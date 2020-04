Veja cinco passos para fazer compras delivery com segurança na quarentena

Diante da crise do Covid-19 e a necessidade de ficar em casa o maior tempo possível, fazer compras por delivery se tornou alternativa pertinente para os consumidores. Para que esses pedidos sejam recebidos com segurança, alguns cuidados devem ser adotados. Por isso, o Sistema Verdes Mares elaborou um guia para ajudar a diminuir as chances de contaminação durante essa troca.

Para o dr. Fred Arnaud, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, são "medidas simples e enfáticas para que as pessoas tenham a menor possibilidade de infecção”, explica o médico.

Acompanhe o passo a passo:

1 - Utilizar pagamento eletrônico

O contato com outras pessoas é contraindicado em todas as situações de entrega. Alguns aplicativos de delivery possuem a opção “pagar pelo aplicativo”, a ferramenta funciona através de créditos que são depositados na conta ou do uso de cartão online.

2 - Optar pela entrega sem contato

Após optar pelo pagamento via aplicativo, há a possibilidade de receber o pedido sem haver contato com o entregador

3 - Outros métodos de pagamento

Caso seja necessário utilizar dinheiro em espécie ou cartão de crédito físico, as mãos devem ser higienizadas após o pagamento e antes de receber os produtos.

4 - Cuidados com a embalagem

É recomendado segurar a sacola só com as pontas dos dedos. Assim que possível, ela deve ser descartada no lixo. A embalagem que envolve os alimentos é que deve ser levada para dentro de casa e higienizada com álcool, antes do consumidor começar a comer.

5 - Sair e entrar em casa

É indicado deixar um calçado fora de casa e um pano umedecido com hipoclorito na porta, para limpar os pés ao retornar.