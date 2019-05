Veja as melhores formas para apostar na Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena acumulou pela décima quarta vez consecutiva e, caso o ganhador acerte as 6 dezenas do jogo, o prêmio total será de R$ 275 milhões. Conforme a Caixa, este é o maior prêmio arrecadado desde 2015, no qual o valor total foi de R$ 200 milhões. Quer saber as melhores dicas para apostar nesse sorteio? Basta seguir as dicas reunidas pelo Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares.

Segundo a Caixa, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais almejado do país. Além disso, o maior valor de aposta é de R$ 17.517,50 reais.

Como apostar

De acordo com Ozias Filho, estatístico do Núcleo de Dados do SVM, a melhor maneira para apostar no concurso é jogar em quantias pequenas. Além disso, o estatístico aponta também que os resultados de diferentes sorteios são independentes, ou seja, os números sorteados nos concursos passados não influenciam nos resultados futuros. Mas, para entender como essa probabilidade é pequena, no vídeo temos algumas comparações curiosas para entender como a chance de ganhar esse valor são baixas.

Veja o vídeo;

Apostas

A Mega-Sena será neste sábado (11), às 20 horas, seguindo o horário de Brasília. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas do País, até às 19h, no dia do concurso. Em nota, a Caixa também informou que, não havendo ganhador, o valor arrecadado acumula para o sorteio seguinte.