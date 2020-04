Vans e ônibus de turismo cobram benefícios em manifestação que reúne 64 veiculos

Sem movimentação de visitantes no Ceará, os motoristas do setor de fretamento e turismo fizeram uma manifestação na frente da Arena Castelão para pedir apoio ao Governo do Estado. A movimentação contou com a presença de 64 veículos nesta quinta-feira (2).

De acordo com o presidente da Associação das empresas de fretamento e turismo do estado do Ceará (Asseftec), Eduardo Carvalho, como o setor está impossibilitado de trabalhar, o setor pede ao Estado que prorrogue o prazo de pagamento taxas de operação por 90 dias. O pleito inclui as vistorias, licenças e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Carvalho explica que o setor está em baixa desde o começo das medidas de combate ao novo coronavírus.

A Asseftec representa mais de 4 mil veículos, entre ônibus, vans e carros de passeio. Mas a manifestação desta quinta contou com 2 ônibus, 60 vans, 2 carros.

"O turismo de todo o Brasil está parado então as organizações estão buscando contato com os governadores para que possam conseguir alguns benefícios, seja das prorrogação das taxas ou outros tipos de apoio, porque não estamos trabalhando. Mas essa é uma manifestação pacífica para o governo se senbilize e possa nos ajudar nesse momento que é complicado ", disse Eduardo.